A Câmara do Porto assegurou que “acionou todos os meios” para “acudir” aos moradores do prédio que ruiu na Rua 31 de Janeiro e que vão ser avaliadas as “necessidades” dos três moradores encaminhados para os serviços municipais.

“A Câmara Municipal do Porto acionou todos os meios que tinha ao alcance para acudir a estas pessoas”, afirmou o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, durante a Assembleia Municipal do Porto que decorreu na noite de terça-feira.

Em resposta a uma questão levantada pelo BE sobre o acompanhamento dado aos 15 moradores do prédio, Filipe Araújo criticou o tratamento dado a este caso e os “ditos ativistas” que se “aproveitam de situações de migrantes para fazerem luta política ou tirarem algum partido denegrindo o esforço dos serviços municipais e da Segurança Social”.

O vice-presidente destacou ainda o trabalho realizado entre a autarquia, a Segurança Social e o Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), e afirmou que “só hoje” (terça-feira) o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do município foi contactado pela Segurança Social para iniciar o acompanhamento de três dos 15 moradores.

“O SAAS do Porto, avaliando as carências económicas e necessidades destas pessoas, pode hoje tomar decisões, como por exemplo, financiar o alojamento numa pensão”, referiu.

Pelo BE, a eleita Elisabete Carvalho disse não entender como é que a autarquia “se escusa em procedimentos formais para não fazer o acompanhamento necessário” dos desalojados e como é que os serviços municipais não têm “mecanismos de acompanhamento” de casos de emergência.

“É essencial que, para casos como este, o município inicie um mecanismo de resposta com a Segurança Social. Entendemos todos os procedimentos, mas achamos que uma melhor articulação seria essencial para garantir que estes apoios são dados de forma mais célere”, observou.

Susana Constante Pereira, também do Bloco de Esquerda, destacou a importância dada ao partido, defendendo que “sempre que a cidade crítica a câmara, trata-se de uma perigosa conspiração bloquista”.

“A câmara mesmo estando lá no primeiro momento, esperou por terça-feira, por um procedimento administrativo, para avançar com a solução que estas pessoas precisavam”, referiu, dizendo que a “picardia política não responde aos cidadãos, nem aos moradores”.

Já o eleito da CDU, Rui Sá, defendeu que a câmara não pode abandonar estes moradores que, considerou, “têm de ser acompanhados permanentemente” pelos serviços municipais por forma a garantir que a Segurança Social trata do seu “realojamento condigno e não em pensões que, na maioria dos casos, são vergonhosas”.

“Tem de haver uma articulação entre a Câmara Municipal e a Segurança Social para termos uma situação de retaguarda no Porto para estes casos de emergência”, acrescentou.

Pelo movimento independente “Rui Moreira: Aqui Há Porto”, o eleito Raul Almeida acusou o BE de estar a “fazer o mais ignóbil dos números” e de “mentir” desde o momento da derrocada, “utilizando os mais vulneráveis como instrumento do populismo”.

“O vosso fim é o ativismo pelo ativismo, não é resolver o problema (…) Não há nisto nenhuma vontade de resolver o problema destas pessoas”, afirmou.

Na quinta-feira passada, o prédio n.º 55 da Rua 31 de Janeiro sofreu uma derrocada, deixando 15 pessoas de nacionalidade estrangeira desalojadas, entre as quais uma criança. As causas do acidente estão ainda a ser investigadas pelas autoridades. Dos 15 moradores, nove estão realojados no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, e seis “arranjaram soluções através da rede de apoio e relação que mantém com os seus patrões”, afirmou, em declarações aos jornalistas, Alexandre Viana, da organização Habitação Hoje.