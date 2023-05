Em Espanha são cada vez mais os restaurantes que exigem número de cartão de crédito para fazer uma reserva, segundo investigou o jornal El Mundo. O caso do restaurante Amelia, em San Sebastian, que cobrou 510 euros a três clientes que não cancelaram a reserva e não compareceram para a refeição, teve aprovação da justiça e chamou a atenção para um tema que muito preocupa quem trabalha na restauração.

Exigir um cartão de crédito no momento da reserva para uma refeição era uma prática que apenas os restaurantes com estrela Michelin ou os que praticam valores elevados tinham. Contudo, está a ser utilizada em todo o tipo de restaurantes, alerta o jornal espanhol, para combater os cancelamentos de última hora e também o “no show” — ou seja, o ato de não cancelar a reserva e depois não aparecer.

Luis Caballero é chef do restaurante japonês Playing Solo, no bairro de Malasaña, em Madrid e explica que nos dias em que joga o Real Madrid há mais cancelamentos. O restaurante tem oito lugares à volta de um balcão e conta que uma vez ficou com o espaço vazio por causa de um jogo entre a equipa madrilena e o rival Barça. A partir daí começou a cobrar 40 euros a cada cliente que cancele a sua reserva com menos de 24 horas de antecedência ou não se apresente no restaurante para a refeição. Quando o restaurante abriu era pedido número do cartão de crédito, mas como 60% dos clientes desistia perante o pedido, a medida caiu. Contudo, nos últimos meses, a média de cancelamentos e ausências foi de 30%, por isso regressaram à medida. “Não é uma forma de tentar sacar dinheiro” ao cliente, mas sim de “dissuadir” estas práticas, explicou o chef ao jornal espanhol, sobre o pedido de dados bancários ao cliente.

Entre os primeiros a implantar em Espanha o pedido de dados bancários para reservas estiveram os irmãos Sandoval. Depois da pandemia, impuseram um valor de 100 euros por reserva no restaurante Coque, em Madrid. O valor foi calculado com base no lucro que cada cliente representa, em média, e é descontado na conta da refeição. Dizem que, com esta medida, quase não há cancelamentos nem ausências.

Nem só os restaurantes aderem à reserva paga, há também outros conceitos gastronómicos, como por exemplo a coquetelaria Museo Chicote, que pede cinco euros por reserva para o brunch de fim de semana e a larga maioria dos clientes aceita. Por outro lado, alguns restaurantes mais clássicos em Madrid não querem aderir à moda de pedir dados bancários nas reservas porque receiam passar uma mensagem de falta de confiança para a clientela familiar e fiel.

Para mais do que um chef, o problema está na informalidade que existe em Espanha sobre este tema. Os nossos vizinhos terão o hábito de fazer várias reservas para o mesmo dia e só à última hora decidirem a qual comparecer, o que leva a cancelamentos em cima da marcação e também a ausências sem aviso. No entanto, é possível um restaurante saber se um cliente que fez uma reserva, tem outras simultâneas em outros restaurantes, através de plataformas, como por exemplo a CoverManager.