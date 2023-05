O cortejo académico da Queima das Fitas do Porto, que se realiza na terça-feira, vai provocar condicionamentos de trânsito no centro da cidade, entre as 10h00 e as 22h00, anunciou esta quarta-feira a Câmara do Porto.

A autarquia refere, em comunicado, que o cortejo arrancará às 14h00, estando marcada para a Praça da República a concentração dos milhares de estudantes universitários. O cortejo termina em frente ao edifício da Câmara Municipal do Porto, “para as bengaladas de desejos de sorte para o futuro dos finalistas”.

Na terça-feira, para que os estudantes possam realizar o cortejo, acrescenta a autarquia, vão existir condicionamentos no trânsito e estacionamento a partir das 10h00. A partir das 13h00 vai proceder-se a cortes de via desde a Rua de Camões até à Praça do General Humberto Delgado.

Depois de concentrados na Praça da República, os alunos descem pela Rua de Camões, passando pela Rua dos Heróis e Mártires de Angola, Praça da Trindade, Rua Clube dos Fenianos e, por fim, pela Avenida dos Aliados até à Praça do General Humberto Delgado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À hora do arranque do cortejo a circulação na Rua de Sá da Bandeira passa a fazer-se apenas no sentido sul–norte, entre a Praça de D. João I e a Rua Formosa. Os condicionamentos de trânsito e estacionamento vão manter-se até às 22h00.

A festa dos estudantes arranca no domingo, e no Queimódromo vão atuar os Ornatos Violeta, banda portuense cabeça de cartaz na primeira noite.

O evento vai receber mais de 50 artistas relacionados com música, dança, comédia e arte, que vão estar distribuídos, pela primeira vez, por três palcos: Palco Academia (o palco principal), Palco Secundário, com noites temáticas, e Palco Cultura, com maior destaque para o stand-up comedy, adiantou a presidente da FAP.

Ivandro é outra confirmação para a primeira noite da Queima do Porto, que vai ser dedicada ao rap português, estando confirmada a presença dos artistas Slow J (João Batista Coelho), T-Rex (Daniel Benjamim) e de Papillon (Rui Pereira).

Na noite de segunda-feira, atua no palco principal da Queima das Fitas do Porto Chico da Tina (Francisco da Concertina), um artista e trovador português que começou a ganhar notoriedade nas ruas, ao surgir acompanhado pela sua concertina.

Na noite de terça-feira, dia do cortejo académico, o cabeça de cartaz é Quim Barreiros, que estará acompanhado por Rosinha. A noite de quarta é dedicada ao hip-hop, com os portugueses Wet Bed Gang, Dillaz e X-Tense.

Já para a noite do dia 11 de maio está prevista a presença da dupla de música eletrónica Karetus e ainda do cantor brasileiro de funk MC Pedrinho (Pedro Maia Tempester), conhecido pelo hit “Dom Dom Dom”. No dia seguinte, está previsto subir ao palco principal Two Door Cinema Club, Calema e Da Chic. Na última noite, dia 13, atuam os Revenge of the 2000’s, com Luke D’Eça dos 4 Taste, Luciana Abreu e Mundo Secreto.

Em entrevista à Lusa, em março, a presidente da FAP, Ana Gabriela Cabilhas, assinalou que todas as entidades envolvidas “estão a trabalhar na mesma direção”, e agradeceu “o compromisso e o esforço coletivo de todos no maior evento académico a nível nacional”, também no que diz respeito a estratégias de prevenção de comportamentos de risco e de promoção da acessibilidade e inclusão no recinto do Queimódromo.

“Partimos para a organização desta edição [de 2023] conscientes que tivemos uma edição de 2022 memorável e que nos traz mais responsabilidade e, portanto, isso trouxe-nos também a um investimento e melhorias no recinto, quer na sua disposição quer na oferta do cartaz”, explicou Gabriela Cabilhas.

Em 2022, a Queima das Fitas acolheu mais de “300 mil pessoas” nas oito noites de festa, três noites das quais esgotaram.