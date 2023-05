Os deputados da comissão de inquérito à TAP aprovaram esta quarta-feira um requerimento da Iniciativa Liberal (IL) que pedia a audição “imediata” do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

“Face a todas as notícias veiculadas por vários órgãos de comunicação social nas últimas horas, sobre a exoneração do adjunto do Ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro, que originaram da parte deste último acusações que a Iniciativa Liberal considera serem de extrema gravidade, e relacionadas com o objeto desta Comissão, solicitamos a V. Exa. se digne promover – com a máxima urgência – a audição nesta Comissão Parlamentar de Inquérito do Senhor Ministro das Infraestruturas, antecipando a anteriormente agendada”, refere o requerimento da IL.

O requerimento foi aprovado por unanimidade. A audição, apurou o Observador, deverá ocorrer na semana de 15 a 19 de maio. As audições da próxima semana já estão agendadas — serão ouvidos Humberto Pedrosa, Ramiro Sequeira e Diogo Lacerda Machado — pelo que a audição do ministro deverá acontecer na semana seguinte.

Os responsáveis políticos, como João Galamba e Pedro Nuno Santos, deveriam ser ouvidos no final da comissão. Mas face aos últimos desenvolvimentos, os deputados optaram por ouvir Galamba mais cedo. O presidente da comissão de inquérito, Jorge Seguro Sanches, sublinhou que esta audição a João Galamba estava prevista, de acordo com o princípio “de que o Governo será ouvido no fim, de acordo com a fita do tempo”. Seguro Sanches adiantou ainda que o ex-secretário de Estado Hugo Mendes “mostrou disponibilidade e vontade para vir à CPI” mais cedo, mas não houve consenso sobre esta audição antecipada.

Bernardo Blanco, da IL, ressalvou ainda que “faria sentido” antecipar audições como a de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, ex-secretário de Estado das Infraestruturas. “Pela proteção do nome das pessoas” que “vão ter de esperar mais de dois meses” para falar.

Também foram aprovados os pedidos para ouvir o ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, e da sua chefe de gabinete, Eugénia Correia.