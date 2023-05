Ed Sheeran foi na passada segunda-feira ao tribunal de Manhattan para mais uma sessão do julgamento que decorre desde o dia 25 de abril, sobre um alegado plágio na canção “Thinking Out Loud”. Os herdeiros de Ed Townsend afirmam que o cantor retirou elementos do tema “Let’s Get It On”, de 1973 (escrita em colaboração com Marvin Gaye, que gravou o tema e o incluiu num álbum homónimo) e utilizou-os no seu sucesso de 2014.

Anteriormente, no primeiro dia do julgamento, Ed Sheeran tinha sido confrontado pelo advogado representante dos herdeiros de Ed Townsend, Ben Crump, que apresentou um vídeo gravado por um fã num dos concertos do cantor, no qual o britânico usou excertos do clássico cantado por Marvin Gaye num medley com a sua própria música, o que para Ben Crump pode ser visto como uma confissão.

“A maioria das canções pop encaixam-se na grande maioria de outras canções pop”, defendeu-se Ed Sheeran. Sobre o referido medley, o britânico explicou que só estava a “juntar uma música com outra música.”

Na mesma audiência, Kathryn Griffin Townsend, filha de Ed Townsend, confessou ao juiz que Ed Sheeran “é um grande artista com um bom futuro” e que, por isso não o queria acusar de plágio, mas que o fez para proteger o legado deixado pelo pai.

Segundo o The New York Post, durante a audiência de segunda-feira o cantor britânico foi questionado pela sua advogada, Ilene Farkas, sobre os planos para o futuro da carreira musical, caso se comprove a acusação de plágio. “Se isso acontecer, eu paro”, disse o cantor. “Ter alguém que diz ‘não acreditamos em ti, deves ter roubado isto…’ [Eu] acho isso insultuoso… acho muito insultuoso trabalhar a minha vida inteira como cantor e compositor e diminuírem-me a isso”.

Segundo o The Fader, para provar a sua inocência, Ed Sheeran afirmou que não plagiou e que “Thinking Out Loud” foi inspirada nos seus avós.

Já Amy Wadge, compositora que colabora habitualmente com Ed Sheeran e que também esteve presente na audiência, afirmou que, ao escrever “Thinking Out Loud” com Ed Sheeran, ambos comentaram que no tema é percetível ouvir influências de Van Morrison, cantor e compositor irlandês.

Se as acusações a Ed Sheeran se verificarem, poderá ser o fim da carreira de sucesso do cantor britânico e será marcado um segundo julgamento para determinar a indemnização aos herdeiros de Ed Townsend.