A Reserva Federal dos EUA anunciou esta quarta-feira o décimo aumento consecutivo nas taxas de juro, no espaço de 14 meses, e deu a entender que esta poderá ter sido a última subida deste ciclo. O banco central norte-americano passou a definir uma taxa de juro de referência no intervalo entre 5% e 5,25%, apertando a política monetária apesar das dificuldades que estão a ser sentidas por alguns bancos regionais e de menor dimensão.

O comunicado do banco central não inclui a frase que vinha sendo enunciada, nos últimos meses, e que antecipava uma continuação das subidas de juros. Esta quinta-feira, o comunicado já não refere essa ideia e adianta-se apenas que o banco central vai continuar a monitorizar os efeitos das subidas de taxas já feitas nos últimos meses.

Esta será a chamada “pausa” que a generalidade dos analistas já antecipava, em antecipação à decisão desta quarta-feira. Sobre a banca, a Reserva Federal reitera que ela está “saudável e resiliente“. A partir das 19h30 (hora de Lisboa), o presidente Jerome Powell deverá partilhar com os mercados financeiros algumas pistas sobre os próximos passos da política monetária do banco central mais poderoso do mundo.

