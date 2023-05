Realiza-se na próxima sexta-feira o funeral de Paulo Tunhas, filósofo, professor universitário e cronista, que morreu na passada sexta-feira aos 62 anos. As cerimónias fúnebres acontecem ao final da manhã no crematório de Matosinhos, na presença de familiares, amigos e colegas do académico, confirmou ao Observador fonte próxima.

Nascido em 1960 na cidade do Porto, o gosto pela Filosofia levou-o à licenciatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Posteriormente, doutorou-se na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Foi também na Faculdade do Porto que deu aulas, tendo ainda contribuído para o Instituto de Filosofia daquela instituição.

Como autor, publicou várias obras sobre o pensamento político e filosófico. Entre estas, destacam-se: “Impasses”, seguida de “Coisas vistas, coisas ouvidas” (2003), em colaboração com Fernando Gil e Danièle Cohen; “As Questões Que se Repetem: breve história da filosofia” (2012), com Alexandra Abranches; e, em colaboração com Sofia Miguens, Susana Cadilha e João Alberto Pinto, “Ser ou Não Ser Kantiano” (2015).

Colaborou ainda com vários jornais e publicações, como a revista Atlântico, o jornal i e, desde 2014, o Observador, onde era cronista.