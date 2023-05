O ano de 2022 foi o segundo pior na Europa em área ardida e número de incêndios florestais desde 2006, tendo Portugal alcançado o terceiro pior registo da União Europeia, segundo um relatório da Comissão Europeia.

O relatório anual sobre os incêndios florestais na Europa, no Médio Oriente e no Norte de África em 2022 do Centro Comum de Investigação (JRC), da Comissão Europeia, dá conta que Portugal foi o terceiro país da União Europeia mais afetado pelos incêndios florestais em 2022, tendo as chamas consumido mais de 112.063 hectares.

Segundo o relatório, disponibilizado no âmbito do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, na sigla em inglês), a área ardida em Portugal no ano passado foi apenas ultrapassada pela área ardida em Espanha, com 315.705 hectares, e na Roménia, com 162.518 hectares.

Já em relação ao número de incêndios, Portugal ficou em quarto lugar com o maior número de fogos da UE, depois Espanha (1.490), Roménia (1.432) e Itália (1.426).

“Foi a pior época de incêndios em Portugal desde 2017 e foi o terceiro país da UE mais afetado”, precisa o documento, segundo o qual, ao contrário do que aconteceu em muitos outros países, março de 2022 foi “um mês tranquilo” e quase todos os danos ocorreram em julho e agosto.

O relatório aponta 2022 como o segundo pior ano na Europa em termos de áreas ardidas e número de incêndios desde 2006.

Segundo o documento, a área ardida na União Europeia, estimada em 881.275 hectares, foi a segunda maior de sempre, apenas atrás do ano de 2017 e os estados-membros mais atingidos foram, por ordem decrescente Espanha, Roménia e Portugal.

De acordo com o relatório, a análise preliminar dos prejuízos económicos decorrentes dos incêndios florestais na UE estima perdas de cerca de 2,5 mil milhões de euros.

Este ano, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), registaram-se 2.454 incêndios rurais que provocaram 7.604 hectares, o equivalente a três quartos da superfície do concelho de Lisboa.