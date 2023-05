O jornalista basco, detido em fevereiro de 2022 por espionagem pró-russa, faria parte do GRU — o Departamento Central de Inteligência da Rússia — e era provavelmente um agente infiltrado no círculo de Zhanna Nemtsova. A russa, jornalista, dissidente e ativista, é filha de Boris Nemtsov, o opositor de Valdimir Putin abatido a tiro em Moscovo em 2015. A notícia é avançada pelo jornal de investigação russo Agentstvo, órgão de comunicação social independente, que escreve que a polícia polaca, que deteve o jornalista Pablo González, encontrou provas disso no seu telemóvel. A defesa de González continua a negar todas as acusações e a exigir a sua libertação.

Comunicado ante las últimas informaciones publicadas sobre el periodista Pablo González. pic.twitter.com/XqsAWMW4dq — #FreePabloGonzález (@FreePabloGonz) May 3, 2023

O jornal russo cita duas fontes, próximas de Zhanna Nemtsova e ligadas à Fundação Boris Nemtsov. Pablo González, que conheceu a ativista em 2016, teria nos seus equipamentos digitais vários documentos nos quais descrevia em detalhe as atividades de Nemtsova, assim como de outros colegas da fundação. Segundo o jornal, os documentos do jornalista basco “são escritos como relatórios para os contactos nos serviços de inteligência”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esses relatórios terão começado a ser compilados em 2016, e eram compostos por três partes, a “descrição dos contactos realizados, estimativa dos gastos financeiros e planos para o futuro.”

Nesses documentos, que estarão na posse da polícia polaca, o jornalista descrevia situações como, por exemplo, como eram feitos os interrogatórios policiais ao cruzar a fronteira ucraniana, onde encontrou ou não vigilância. Também terá escrito sobre o seu medo de usar multibanco e outros cartões bancários.

Além destas situações, nos relatórios haverá notas sobre diversas pessoas que o jornalista foi conhecendo, com a respetiva avaliação como, por exemplo, “o advogado russo e ucraniano Ilya Novikov (avaliado negativamente nos relatórios) e o dissidente Vladimir Kara-Murza” (também com uma avaliação negativa). “Parece que consegui plantar uma semente de dúvida para os euro-atlantistas”, descreveu sobre um desses encontros.

Durante a investigação, as autoridades polacas terão encontrado cartas de Boris Nemtsov, alegadamente copiadas do portátil de Nemtsova sem o seu conhecimento, o que poderá levar a uma nova acusação de acesso ilegal a informação.

Defesa do jornalista não teve acesso à informação

O grupo criado para ajudar na defesa de Pablo González — através da recolha de fundos, por exemplo — reagiu às mais recentes notícias, e recusa todas as acusações. O próprio advogado do jornalista partilhou esse documento na sua conta de Twitter.

“Surpreendeu-nos que tenham saído estas informações agora quando nem sequer os advogados tiveram acesso aos dispositivos móveis do jornalista”, lê-se na nota publicada pela Asociación #FreePabloGonzález. Desta forma, argumenta a associação, volta-se a criar um relato acusatório, esquecendo-se da presunção de inocência.

“Se Pablo é culpado ou não terá de ser decidido pela justiça”, defende a associação, pedindo que o julgamento seja rápido e justo.