O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, considerou esta quarta-feira que o Governo “tem os sinais vitais normais e dá sinais de grande dinamismo”, quando questionado sobre o momento político, marcado pela polémica envolvendo o ministro das Infraestruturas João Galamba.

“Sabe que, enquanto for membro do Governo, estou proibido de exercer a minha atividade profissional, não posso funcionar como médico. Mas, na minha visão, vejo um Governo que tem os sinais vitais normais e dá sinais de grande dinamismo”, declarou Manuel Pizarro, durante uma visita ao Hospital de Braga, depois de instado a avaliar o estado da saúde deste Governo.

Questionado sobre se sente que o Governo tem uma constipação, o ministro da Saúde foi claro: “Constipação? Nem isso. [Vejo um Governo com] Sinais de grande dinamismo. As constipações são coisas que quem vê de fora não consegue ver”, sublinhou o governante.

Na terça-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua discordância em relação à decisão do chefe do Governo, António Costa, de manter João Galamba como ministro das Infraestruturas, afirmando através de uma nota escrita que “discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à perceção deles resultante por parte dos portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem” e realçando que “não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro”.

António Costa considerou não poder imputar “qualquer falha” a João Galamba e repetiu vinte vezes a palavra “consciência” para justificar a sua decisão, pela qual se responsabilizou “em exclusivo”, admitindo estar provavelmente a agir contra a opinião da maioria dos portugueses e certamente dos comentadores.

Manuel Pizarro e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro — que não quis prestar declarações aos jornalistas — estiveram na tarde desta quarta-feira no Hospital de Braga para a apresentação do Protocolo de Atuação Clínica do Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, sobre a intervenção dos profissionais, no caso de deteção/suspeita de maus tratos, elaborado em parceria com o Instituto Nacional de Medicina Legal de Braga e a Administração Regional de Saúde do Norte.

Esta foi mais uma das iniciativas do programa “Governo + Próximo”, que decorre esta quarta-feira e na quinta-feira, no distrito de Braga.

“Este é um dia do Governo que está próximo das pessoas, próximo das instituições, próximo das empresas. Aqui, no distrito de Braga, estiveram os membros do Governo todos, ou quase todos. Tanto quanto eu sei, [foram feitos] noventa contactos. À minha conta fiz mais de meia dúzia deles e é uma experiência muito gratificante ver o esforço que as pessoas estão a fazer, no caso do Serviço Nacional de Saúde, para apoiarem a requalificação do Serviço Nacional de Saúde”, referiu o ministro da Saúde.

Para quinta-feira está marcada a realização do Conselho de Ministros em Braga.