Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Quarta-feira, 3 de maio de 2023. Já lá vão 434.º dias desde o início da invasão russa da Ucrânia. O dia está a ser marcado pelas acusações por parte do Kremlin de que Kiev terá atacado a residência oficial de Vladimir Putin durante a noite (Putin não se encontrava no palácio, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov).

Representantes ucranianos já vieram negar qualquer responsabilidade pelo ataque. O porta-voz do Presidente ucraniano fala num “truque” de Moscovo, com Mykhailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, a acrescentar que a Rússia está a planear “um ataque terrorista em larga escala”.

⚡ Russian state-controlled media claims Kremlin attacked by Ukrainian drones. Russian state-controlled media RIA Novosti claimed on May 3 that Russian President Vladimir Putin's Kremlin residence was targeted by Ukrainian drones. RIA Novosti alleged that the drones were… pic.twitter.com/qGlyQkwT1d — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 3, 2023

O chefe de Estado ucraniano está esta quarta-feira na Finlândia, onde já foi recebido pelo homólogo finlandês, Sauli Niinistö. A visita-surpresa acontece uma semana antes de Zelensky viajar até Berlim, onde será recebido pelo chanceler alemão, Olaf Schloz.

Veja aqui um resumo dos outros acontecimentos que marcam o 434.º dia da guerra:

O que aconteceu durante a manhã e início da tarde?