A notícia caiu como uma bomba no universo do Barcelona: Mateu Alemany, diretor para o futebol e parte crucial do projeto desportivo do clube, vai deixar os catalães no final da temporada e rumar a Inglaterra e ao Aston Villa. Mas vai, além e acima de tudo isso, deixar o mesmo projeto desportivo completamente fragilizado.

“A incorporação de Mateu Alemany na estrutura da primeira equipa, quando Joan Laporta ganhou as últimas eleições, permitiu ao Barcelona fechar operações que pareciam impossíveis e dotar o treinador de equipas competitivas, mesmo dentro dos problemas económicos que ainda persistem. O presidente Laporta aceitou esta saída devido ao compromisso demonstrado e à intenção de conduzir o mercado de verão até à última operação, podendo ser consultado sempre que o clube o requisitar”, pode ler-se no comunicado do Barcelona, que deixa claro que Alemany vai deixar o clube a 30 de junho mas apenas oficialmente, já que vai liderar a abordagem ao mercado de transferências até ao último instante.

O dirigente de 60 anos já tinha sido abordado pelo Aston Villa noutra ocasião, há alguns meses, mas decidiu permanecer no Barcelona até ao final da temporada — sendo que tinha contrato válido por mais um ano, até junho de 2024. Agora, e com o espanhol Unai Emery ao leme de uns villains que estão a realizar uma segunda volta de Premier League bem acima da média, Mateu Alemany mudou de ideias e escolheu rumar a Inglaterra. E existem vários motivos explicam a decisão.

Logo à partida, e de forma óbvia, o projeto desportivo do Aston Villa. O dirigente vai encaixar um salário muito superior ao que aufere atualmente no Barcelona, para além de que terá meios e fundos bastante mais simpáticos na hora de abordar as janelas de mercado. Depois, e de acordo com o jornal Marca, Mateu Alemany estava cansado e saturado da forma como as coisas funcionam no clube catalão — partindo desde logo da ingerência exagerada de Joan Laporta, que ouve mais agentes como Jorge Mendes ou Pini Zahavi do que propriamente os responsáveis do próprio Barcelona.

O jornal espanhol adianta que o dirigente sentiu, nos últimos anos, que não tinha mão na derradeira tomada de decisão: desde a renovação de Sergi Roberto, que por Mateu Alemany não teria acontecido, até à contratação de Rúben Neves, que só foi evitada porque ficou totalmente comprovado que arruinaria a situação catalã relativamente ao fairplay financeiro. Um fairplay financeiro que, obviamente, também está associado à decisão do espanhol, que não tinha qualquer margem de manobra orçamental para trabalhar e que está totalmente contra a eventual decisão de trazer Lionel Messi de volta a Camp Nou.

Por fim, Alemany cansou-se das constantes fugas de informação que assolam o Barcelona, desde pormenores de reuniões, interesses em jogadores, possíveis vendas ou contratações ou até os jogadores que se lesionam nos treinos e ficam em dúvida para os jogos. O principal problema dos catalães, porém, é que a saída do experiente dirigente pode acabar por provocar ondas de choque profundas — incluindo mais saídas.

Também segundo o jornal Marca, Jordi Cruyff ainda não decidiu se fica no Barcelona na próxima temporada. O diretor desportivo do clube termina contrato já no próximo mês de junho, já que na época passada só renovou por um ano por escolha própria, e ainda não deu certezas sobre uma eventual saída ou uma possível continuidade. Sendo que a saída de Mateu Alemany, de forma clara, o empurra mais para a primeira opção do que para a segunda e abre a porta à destruição da tríade Alemany/Cruyff/Xavi que está perto de dar o primeiro título em quatro anos aos blaugrana.

Entretanto, de acordo com a RAC-1 e olhando para o futuro, já existe um favorito para substituir Mateu Alemany no cargo de diretor para o futebol: Deco, ex-internacional português e ex-jogador do Barcelona, numa movimentação que também causaria alguns conflitos de interesse já que o antigo médio é agente de Raphinha, avançado brasileiro dos catalães.