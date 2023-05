A seguir às agressões vieram as rosas: Partizan e Real Madrid unem-se em homenagem às vítimas de tiroteio na Sérvia

No jogo anterior, o ambiente na Stark Arena tinha sido pesado por outros motivos. Os adeptos do Partizan viraram as costas à apresentação do Real Madrid e vaiaram os jogadores espanhóis. Os descontentamento dos sérvios vinha do jogo 2, em Espanha, quando os jogadores das duas equipas se envolveram em violentos confrontos, com murros e empurrões, que levaram à suspensão do encontro quando ainda não estavam cumpridos os 40 minutos. Os responsáveis da equipa dos Balcãs chegaram mesmo a pedir prisão para as atitudes dos jogadores blancos. Os acontecimentos fizeram com que Real Madrid fosse recebido na Sérvia debaixo de um clima bastante adverso. Ainda assim, os merengues conseguiram vencer o jogo 3, onde não houve acidentes, forçando mais uma partida para decidir qual dos dois clubes vai jogar a Final Four da EuroLeague, em Kaunas.

