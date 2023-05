Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O antigo primeiro-ministro russo Mikhail Kasyanov não tem dúvidas: o ataque de drone ao Kremlin na madrugada de quarta-feira foi uma encenação russa. Em tempos um dos maiores aliados de Vladimir Putin, Kasyanov disse acreditar que tudo não passa de uma estratégia do regime para justificar uma escalada no conflito e incitar a população a juntar-se ao esforço de guerra.

Chefe de governo entre 2000 e 2004, o político de 65 anos tornou-se nos últimos tempos uma das vozes russas mais críticas do Kremlin e da invasão, tendo mesmo abandonado o país no ano passado. Esta quinta-feira, em entrevista à Sky News, Kasyanov considerou que o ataque – que a Rússia disse ter sido perpetrado pela Ucrânia e pelos EUA – foi na verdade uma operação planeada internamente.

“Putin precisa disto antes do Dia da Vitória”, disse o ex-político russo, numa referência às comemorações do 9 de maio, que na Rússia assinalam o triunfo do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi.

A justificação, diz, é simples: incentivar as massas a alistarem-se nas forças armadas para irem combater para a Ucrânia. “A Rússia encenou o ataque para encorajar mais pessoas a juntarem-se ao exército do país”, sustentou.

Verdade ou não, a ideia de que Moscovo se vem debatendo com a falta de efetivos para a sua “operação militar especial” não é nova. Também esta quinta-feira, a diretora nacional de informação da Casa Branca, Avril Haines, defendeu a tese de que estas deficiências no exército russo têm impedido o Kremlin de levar a termo todas as suas ambições militares. “Mesmo que a contraofensiva da Ucrânia não seja 100% bem-sucedida, é improvável que os russos consigam executar uma operação ofensiva de grandes dimensões este ano”, disse a responsável norte-americana, citada pela AFP.

Durante a entrevista, Mikhail Kasyanov notou ainda o facto de Moscovo ter culpado a Ucrânia pelo alegado ataque, já que fazê-lo significou admitir que Kiev teria capacidade para levar a cabo ataques em Moscovo. O antigo braço-direito de Putin acrescentou ainda que a comunidade internacional faria bem em “esperar algo mais” da Rússia nos próximos dias, como uma nova provocação.

A Rússia, de resto, já culpou (além da Ucrânia) os EUA pelo incidente. Washington negou categoricamente a acusação esta quinta-feira, com o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, a considerá-la “uma declaração absurda”. Também Volodymyr Zelensky garantiu que a Ucrânia nada tem a ver com o assunto, e que está meramente a travar uma guerra defensiva.