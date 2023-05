A mãe sufocante, possessiva, intrometida, omnipresente até aos insuportável, é um tema clássico da cultura judaica e está um pouco por toda a parte na literatura, no cinema e na televisão. Veja-se “O Complexo de Portnoy”, de Philip Roth, a filmografia de Woody Allen (nomeadamente, o seu segmento de “Histórias de Nova Iorque”, com a mãe gigantesca que atormenta a personagem) ou a invisível mas muito audível mãe do Howard Wolowitz de “A Teoria do Big Bang”. Essa mãe totalitária, mesmo que em nome do mais intenso e desvelado amor, surge de novo em “Beau Tem Medo”, de Ari Aster, o autor de dois filmes de terror de qualidade desigual, um falhado, “Hereditário”, e outro muito bom, “Midsomar — O Ritual”.

Interpretado por Joaquin Phoenix, Beau é o filho de uma multimilionária, um pião das nicas que vive num apartamento esquálido de um bairro degradado e povoado por delinquentes, loucos e sem-abrigo, e vai regularmente ao psiquiatra. E de que é que Beau tem medo? Aparentemente, de tudo, mas muito em especial da mãe (Patti LuPone), que vive longe, numa luxuosa mansão, embora Aster nunca nos mostre muito claramente, ou explique por a + b, a razão desse terror imenso que ele nutre em relação a ela (Beau nunca conheceu o pai, que morreu fulminado no ato da sua concepção). Terá sido apenas, como vemos num “flashback”, porque ela o obrigava a tomar banho de imersão? Se foi isso que a tornou num monstro, parece muito pouco.

O protagonista está a preparar-se para ir celebrar o aniversário dela, quando recebe a notícia que a mãe morreu num bizarro acidente em casa. E agora, em vez de uma festa de anos, Beau vai ter que ir a um funeral. Só que o caminho está semeado de acidentes grotescos, pessoas estranhas e acontecimentos bizarros. E quanto mais Ari Aster força a nota surreal e fantasiosa, mais o filme se torna opaco, desconexo e exasperante. Tal como aconteceu a Charlie Kaufman em “Sinédoque, Nova Iorque”, o esforço feito por Aster para que “Beau Tem Medo” seja complicado e “weird” de uma forma original, transforma-o numa coisa pesada, disforme e insuportável.

Aster, também autor do argumento, definiu “Beau Tem Medo” como “uma comédia de pesadelo”. Mas esta estapafúrdia conjugação de pseudo-comédia negra e de fantasia edipiana grosseira, apesar de toda a laboriosíssima azáfama formal (a certa altura, “Beau Tem Medo” chega a transformar-se num desenho animado) e narrativa que a rodeia, é, na verdade, um filme-catástrofe involuntário. Cujas vítimas, muito mais do que o desgraçado protagonista, somos nós, que temos que o sofrer ao longo de três torturantes e intermináveis horas, até um clímax indescritível.

Beau pouco mais é do que uma caricatura ambulante, um saco de pancada com pernas, e Joaquin Phoenix ou anda aos berros em pânico e pateticamente atarantado, ou com o ar de quem engoliu um tubo de tranquilizantes. E perante tudo aquilo que o filme nos inflige, e a maneira esdrúxula e turva escolhida para o fazer, é legítimo questionarmo-nos se Ari Aster não terá andado a fumar coisas esquisitas quando o escreveu e realizou. Seja como for, nem a mais asfixiante, invasora e dominadora das mães, judaica, chinesa, italiana ou qualquer outra, merece um filme como este. Se porventura Aster tem problemas com a dele, mais valia que tivesse ido ao psiquiatra do que perpetrado um tal desastre cinematográfico.