Foi detido o homem suspeito de ter atirado sobre cinco pessoas na quarta-feira num hospital em Atlanta, num ataque que fez 1 morto e 4 feridos. O alegado autor dos disparos é Deion Patterson, de 24 anos. Patterson foi encontrado pela polícia após uma caça ao homem que durou várias horas e paralisou o centro da cidade, no Estado norte-americano da Georgia.

BOLO – Deion Patterson – As of 2:46pm still at large. pic.twitter.com/NAnOr6t0Gu — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023

Segundo o que se sabe até ao momento, o suspeito terá disparado na sala de espera do Hospital Northside, no centro de Atlanta. Três dos feridos que receberam assistência médica estão em estado grave.

A vítima mortal é uma mulher de 39 anos, funcionária do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos EUA. Em comunicado, o CDC mostrou-se “muito triste pela perda inesperada de uma colega morta hoje [quarta-feira] num tiroteio no centro de Atlanta. Os nossos pêsames vão para a sua família, amigos e colegas que a lembram e fazem o luto por esta perda trágica”.

Em conferência de imprensa após a detenção, a polícia disse que o suspeito roubou uma carrinha próxima de um posto de combustível, tendo percorrido cerca de 30 quilómetros no veículo antes de o abandonar. Ainda chegou a prosseguir caminho a pé, acabando detido pela polícia no condado de Cobb, a cerca de meia hora do local do crime.

Antigo membro da Guarda Costeira dos EUA, foi dispensado no início do ano, por razões que, para já, permanecem desconhecidas. Patterson foi levado para a prisão do condado de Fulton, onde vai aguardar julgamento.