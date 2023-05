A Kings League e a Queens League vão passar a ser transmitidas em sinal aberto, todos os fins de semana, no canal espanhol Cuatro, depois de a Kosmos, empresa de Gerard Piqué e de Hiroshi Mikitani, CEO da Rakuten, ter chegado a acordo com a Mediaset em Espanha.

O acordo prevê que o arranque da liga feminina, marcado para este sábado, dia 6 de maio, seja transmitido em direto no canal televisivo. E, segundo o jornal El Español, todos os sábados e domingos em que haja partidas, o jogo das 19h00 (20h00 em Espanha) será transmitido na televisão — ou seja, a partir do próximo fim de semana, pode ser visto um jogo por jornada em canal aberto.

O diretor de conteúdo da Mediaset Espanha revelou que a empresa procura sempre ter os “melhores eventos desportivos” e, desta vez, decidiu apostar no “conteúdo inovador e atraente” criado por Gerard Piqué. Trata-se, disse, de um “espectáculo único que gerou uma grande expectativa em todos os públicos”.

Já o ex-jogador do Barcelona mostrou-se “muito feliz” por ter fechado acordo com uma “empresa tão importante no mundo audiovisual” em Espanha. “Esperamos que o público possa desfrutar deste espetáculo e acreditamos que esta união vai ajudar a Queens League e a Kings League a chegar a cada vez mais pessoas”, sublinhou o fundador da modalidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O sucesso da Kings League tem-se refletido em números e uma das provas é o facto de na Final Four, a 26 de março, ter conseguido encher Camp Nou com mais de 90 mil pessoas.

A competição está desenhada especialmente para as plataformas online. Dessa forma, a TVTOP, plataforma que reúne dados estatísticos sobre programas de streaming, indica que a jornada quatro da Kings League contou com uma audiência média de 488 mil espetadores, tendo mesmo atingido os 803 mil no pico da emissão. De acordo com o jornal Relevo, a estreia da Kings League teve um média de 450 mil pessoas a assistir, chegando a um registo máximo 780 mil. Estes números superaram a audiência média de todos os jogos da jornada 15 do campeonato espanhol, exceto o Barcelona-Espanhol e o Valladolid-Real Madrid.