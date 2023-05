Oito pessoas, entre elas Marco Gonçalves, conhecido como Marco “Orelhas”, o filho Renato e o cunhado, estão acusados do crime de homicídio qualificado pela morte de Igor Silva, durante os festejos do FC Porto pela vitória no campeonato nacional de futebol.

De acordo com o Jornal de Notícias, a acusação do Ministério Público, que reporta ao crime ocorrido no dia 8 de maio de 2022, revela que o filho de Marco “Orelhas”, Renato Gonçalves, de 20 anos, encabeçou uma “perseguição desenfreada” atrás da vítima e acabou por a esfaquear 18 vezes.

Além do principal responsável, Igor sofreu uma emboscada feita por um grupo de oito homens, nos quais se inclui Marco “Orelhas” e o cunhado, Paulo Cardoso, — estão os três em prisão preventiva — e acabou morto nas imediações no Estádio do Dragão.

O confronto que culminou na morte de um jovem tinha começado horas antes, na tarde de 7 de maio, no Estádio da Luz, quando o FC Porto se sagrou campeão nacional. Segundo o JN, houve várias desavenças anteriores com elementos das famílias tanto de Igor como de Marco “Orelhas”, o que terá provocado o homicídio do jovem.