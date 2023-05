Foi com impaciência que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ouviu várias perguntas a insistir no tema da polémica com João Galamba e nas razões para o Conselho de Ministros desta quinta-feira ter sido mais curto do que o previsto. A ministra acabou por responder, depois de alguma insistência, às questões dos jornalistas sobre o estado da relação entre São Bento e Belém após a não-demissão de Galamba, garantindo que o Governo está empenhado em assegurar a “estabilidade política” e a boa relação com o Presidente da República.

“O Governo encara com total naturalidade todas as intervenções dos diferentes órgãos de soberania, que atuam nas suas competências, exatamente no mesmo espírito desde 2015”, frisou Vieira da Silva, antes de deixar uma promessa em nome do Governo, pós-choque com Belém: “A estabilidade política e a boa relação interinstitucional é um elemento fundamental que foi decisivo nos últimos anos, no enfrentar de problemas difíceis”, como a pandemia, recordou. “É algo que Governo respeita, defende e faz tudo para contribuir que permaneça”.

Nas respostas seguintes, e admitindo que o Governo terá abordado a polémica no Conselho de Ministros — é também ali que se discute a “atualidade política”, reconheceu –a ministra voltaria a frisar que a importância que o Governo dá à “cooperação e respeito” entre órgãos de soberania é um fator que “não mudou” e está até “intocado”.

Coisa diferente, reforçou, é o facto de Costa ter exercido aquilo que é “uma competência exclusiva sua” e, portanto, não de Marcelo: “a composição de um Governo”. Quanto à declaração ao país que o Presidente da República fará pelas 20h, garantiu que o Executivo a ouvirá “com normalidade e, naturalmente, interesse”.

Já a ministra da Justiça voltou a não responder a uma questão sobre o seu papel na intervenção do SIS no caso da recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, uma vez que o ministro contou que telefonou a Catarina Sarmento e Castro e que nessa sequência teve indicação de que deveria ligar às secretas.

Mais uma vez, a ministra fugiu à pergunta dizendo que Costa “disse o que tinha a referir” sobre o assunto e “não há mais nada a acrescentar”, sem confirmar ou desmentir que Galamba lhe tenha ligado e que tenha dado alguma indicação para que o SIS fosse acionado.

Antes, Vieira da Silva tinha mostrado a sua “incompreensão” e “surpresa” em relação a algumas das perguntas colocadas, assegurando que a reunião descentralizada do Conselho de Ministros, desta vez em Braga, correu normalmente e a agenda prevista foi cumprida.

“Quando é aqui dado um passo importantíssimo na conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional deter-nos sobre durações de discussões e horas de saída é francamente uma discussão que não compreendo e não contribui em nada para olharmos para os desafios”, atirou.

O passo importantíssimo a que a ministra se referia é o conjunto de medidas aprovadas para reforçar a partilha igual de licenças parentais entre pai e mãe, explicadas neste briefing pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Entre elas, o aumento dos subsídios parentais (de 83% para 90%, ou, no caso do subsídio alargado, de 25% para 40%) quando houver “real partilha” entre os progenitores e o pai tiver uma licença exclusiva de 60 dias; a criação de uma licença a tempo parcial para desdobrar num prazo de até um ano; e a passagem da licença do pai para 28 oito dias seguidos pagos dessa forma, e não em dias úteis.

Também ficou aprovado o acionamento de baixas médicas através do SNS24 até duas vezes por ano, como já tinha sido noticiado, e o reforço de financiamento em várias estruturas relacionadas com a área da Justiça e da investigação criminal.