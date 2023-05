Os deputados entraram esta quinta-feira, 4 de maio, na comissão parlamentar de inquérito um pouco antes das 18 horas, já com a cabeça a pensar no que iria acontecer duas horas depois. Marcelo Rebelo de Sousa tinha marcado para as 20 horas uma declaração ao país sobre a crise política. O Presidente não dissolveu a Assembleia da República e a comissão de inquérito prossegue. Quanto bateu as 20 horas a audição a Miguel Frasquilho, ex-chairman da TAP, continuou, com alguns deputados a puxarem pelo telemóvel, para seguirem à distância o que se estava a passar no Palácio de Belém.

A grelha prevista para a audição a este gestor, que já foi deputado pelo PSD, era uma versão mais curta. E, assim, durou cerca de três horas até que se desse por terminada a sessão de perguntas e respostas a Miguel Frasquilho.

O ex-deputado esteve na TAP, como chairman, entre 2017 e 2021, foi nomeado pelo Estado para a função, mas com os acionistas privados a assumir a comissão executiva. Foi Frasquilho que negociou com sindicatos os acordos temporários de emergência que estabeleceram cortes de salários. Admite que o plano de reestruturação — negociado pelo Estado com Bruxelas – foi duríssimo, mas que teve cortes laborais inevitáveis.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.