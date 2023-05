O secretário-geral do PCP revelou esta quinta-feira que em 2024 quer manter os dois eurodeputados que o partido elegeu nas últimas eleições europeias e aumentar a representação dos comunistas, apesar de reconhecer que é difícil.

“Há uma coisa que posso garantir: nós estamos empenhadíssimos em que estes dois estejam presentes no Parlamento Europeu [PE] no próximo mandato e, se possível, ir mais longe nessa representação, que tanta falta faz ao nosso povo e aos trabalhadores”, sustentou Paulo Raimundo, antes do início de uma reunião entre os líderes dos partidos da esquerda no PE, em Bruxelas.

Ladeado pelos dois eurodeputados comunistas, Sandra Pereira e João Pimenta Lopes, e pelo dirigente comunista e antigo eurodeputado João Ferreira, o secretário-geral comunista disse que o partido tem o objetivo de recuperar o terceiro deputado que perdeu nas eleições de 2019.

O líder comunista reconheceu que “o quadro não é fácil, mas a ambição não é pequena”.

“A questão fundamental não é nosso regresso [ao Parlamento Europeu] e o nosso reforço. É o que é que isso significa na vida, também, dos trabalhadores e do povo português, uma maior presença de deputados do PCP“, completou.

Até à data das eleições, Paulo Raimundo disse que a prioridade é o “contacto muito regular” entre os eleitos pela CDU (coligação que integra o PCP, o PEV e também elementos da associação Intervenção Democrática) com a população para levar as suas preocupações ao hemiciclo dos 27.

Nas últimas eleições, o PCP elegeu João Ferreira e Sandra Pereira. João Pimenta Lopes, número três pelas listas da CDU em 2019, assumiu o mandato quando João Ferreira deixou o PE, 12 anos depois da primeira eleição, para se dedicar à corrida autárquica de 2021.