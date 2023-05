Portugal e a Grécia vão cooperar no domínio da proteção civil para responder a problemas comuns em matéria de incêndios florestais, inundações e risco sísmico, segundo um decreto esta quinta-feira aprovado pelo Governo.

O comunicado do Conselho de Ministros refere que foi esta quinta-feira aprovado um decreto que estabelece o acordo entre Portugal e a Grécia relativo à assistência e cooperação no domínio da proteção civil.

Este documento resulta “da consciência e preocupação que ambos os países partilham do perigo que as catástrofes naturais e tecnológicas representam e do reconhecimento que a cooperação nesta matéria, incluindo na área da prevenção e gestão de emergências, é fundamental para a proteção e a segurança das pessoas e bens materiais”.