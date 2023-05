Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Dois representantes que participavam numa reunião da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro, um russo e um ucraniano, envolveram-se num confronto físico depois de o secretário da delegação do Kremlin ter arrancado a bandeira da Ucrânia das mãos de Oleksandr Marikovsky, deputado de Verkhovna Rada.

O sucedido aconteceu em Ancara, na Turquia, onde decorria a reunião e o vídeo do momento foi gravado e publicado por um jornalista ucraniano. Nas imagens é possível ver o secretário da delegação russa, Valery Stavitsky, a dirigir-se ao parlamentar ucraniano, que segurava a bandeira, e a arrancar-lhe o pano da mão.

Hoje em Ankara, na Turquia, na Reunião Parlamentar da Comunidade Economica do Mar Negro, o representante da Rússia arrancou a bandeira ucraniana das mãos de um parlamentar ucraniano que estava participando de uma live. Na sequência, o parlamentar ucraniano fez o justo: retomou a… pic.twitter.com/IzPCG20qAk — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 4, 2023

A reação de Oleksandr Marikovsky é imediata: persegue o russo e responde com vários murros e empurrões. Várias pessoas que estavam no local acabaram por se aproximar para separar os dois protagonistas e o ucraniano recupera a bandeira, ainda que nas imagens se perceba que tenta aproximar-se diversas vezes de Stavitsky, que acaba retirado do local.

A agência de notícias russa TASS noticiou o incidente e citou uma fonte da delegação russa que disse que o deputado ucraniano “atacou” o secretário da delegação russa no corredor do hotel onde decorria a cimeira. “Um membro da delegação russa foi agredido por um representante da delegação ucraniana e está no hospital para ser submetido aos exames necessários”, referiu a mesma fonte.

Os membros do parlamento ucraniano terão perturbado a intervenção da delegação russa na reunião da Organização de Cooperação Económica do Mar Negro, numa altura em que o Kremlin terá acusado Kiev de ter tentado assassinar Vladimir Putin após o choque de dois drones divulgado pela Rússia.