A NATO acredita que a Rússia pode vir a atacar a infraestrutura subaquática da Europa e da América do Norte, nomeadamente os cabos marítimos de internet, como forma de desestabilizar o continente.

Há preocupações acrescidas de que a Rússia pode vir a atacar cabos subaquáticos e outras infraestruturas críticas, numa tentativa de perturbar a vida no Ocidente e ganhar uma vantagem contra aquelas nações que estão a apoiar a Ucrânia”, referiu o secretário-geral adjunto para a Informação e Segurança, David Cattler em declarações à comunicação social esta quinta-feira.

De acordo com o responsável da aliança atlântica, mais de 95% do tráfego internacional de internet é transmitido através de cerca de 400 cabos submarinos. Estes cabos, sustentou Cattler, são “um pilar económico” fundamental, já que são responsáveis por “cerca de 10 biliões de dólares [cerca de 908 mil milhões de euros] em transações financeiras todos os dias”.

Os membros da aliança atlântica têm aumentado os esforços para salvaguardar a sua infraestrutura no Oceano Atlântico após o início da invasão. Os níveis de alerta aumentaram ainda mais após a explosão no gasoduto Nord Stream no outono, num incidente cuja responsabilidade permanece por apurar.

Como se isso não bastasse, Cattler disse que Moscovo está, neste momento, “a mapear a infraestrutura crítica dos aliados em terra e no fundo do mar, num esforço que conta com o apoio do exército russo e dos serviços de informação civis”. O responsável da NATO considerou, por isso, que a atividade russa representa “um risco persistente e significativo” para a aliança.

As declarações da NATO corroboram uma investigação jornalística recente, levada a cabo pelas emissoras públicas dos países do norte da Europa, que revelou que Moscovo teria uma rede de espionagem ativa no Mar do Norte, criada para recolher informações que permitam ao Kremlin atacar infraestruturas-chave na região, como parques eólicos e cabos de comunicação.

De acordo com a investigação, que cita oficiais de inteligência de países como a Dinamarca e a Noruega, a suposta estratégia russa passa por disfarçar navios de espionagem como embarcações de pesca com o objetivo de obterem informações sensíveis para a rede de informação do Kremlin. Segundo um oficial dinamarquês, este programa terá sido projetado para ser posto em prática caso a Rússia entre num conflito armado com o Ocidente.

Nestes esforços de espionagem, também Portugal tem estado na mira do Kremlin. Em março, o chefe de Estado maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, disse em declarações à RTP que uma embarcação russa tinha sido avistada ao largo do arquipélago da Madeira, havendo indícios de se tratar de um navio de espionagem em processo de mapear e medir os cabos subaquáticos de internet.