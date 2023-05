As regras, as tradições e as exigências em volta dos cavalos reais: Pedro Foles, um cavaleiro português ao serviço de Sua Majestade

Foi a propósito dos cavalos que, durante o seu tempo ao serviço da casa real, Pedro Foles contactou de perto com a Rainha Isabel II e o príncipe Filipe. Diz que foram os membros da família real com quem mais contactou e que era muito fácil manter uma conversa com ambos sobre cavalos. “A Rainha era uma grande apaixonada e percebia imenso de cavalos.” Conta que, com a Rainha Isabel II, estava mais ou menos a cada 15 dias ou quando não estava em visitas oficiais e que se notava que era realmente feliz ao pé destes animais. “Tinha muito conhecimento técnico, tinha uma memória incrível e sabia imensa coisa que nos surpreendia”, além disso, participava nas escolhas dos cavalos. “Cada vez que nascia um cavalo o “farm manager” ligava para a Rainha a dizer que tinha nascido um potro novo, filha desta égua e daquele cavalo, e a Rainha dava o nome”, conta Pedro. Muitos foram batizados com nomes de cidades, por exemplo Sydney ou Melbourne, e com nomes de cidades inglesas também. E a Rainha conhecia todos os cavalos pelo nome. “Tinha uma memória incrível.” Agora a tarefa cabe ao Rei Carlos III.

No Castelo de Windsor contactava diariamente com o príncipe Filipe. O antigo consorte “tinha um pátio com uma equipa só dele que estava ao lado da nossa e ele todos os dias à tarde ia ver os cavalos dele e foi aí que começámos a falar mais, sobretudo, sobre cavalos”, conta Pedro Foles. Contudo, mesmo numa conversa descontraída sobre um dos temas que apaixonava o casal real, o protocolo nunca é posto de lado. Quando começou a trabalhar na casa real, o cavaleiro teve duas semanas de formação em protocolo, como mandam as regras para todos os funcionários. A Rainha era sempre tratada por “Maam”, nunca ninguém se deve dirigir a ela e era sempre a monarca que começava a conversa, nunca ninguém lhe podia tocar, tinha de ser feita uma vénia no início e outra no fim e o príncipe Filipe era tratado por “His Royal Highness”. E nenhuma das regras pode ser quebrada, seja qual for a conversa.

Com o atual Rei, que quando o cavaleiro trabalhava na casa real era ainda o príncipe de Gales, a relação era muito circunstancial, viam-se duas a três vezes por ano. E com os príncipes William e Harry, uma a duas vezes por ano. Pedro Foles participou em cerimónias muito mediáticas, como por exemplo no jubileu de diamante (em 2012) e nas aberturas do parlamento. “Durante muitos anos fui o condutor oficial do príncipe Carlos e da duquesa Camilla, nessa cerimónia.” Também conduziu ilustres membros da realeza nas corridas de Ascot, nomeadamente a Rainha Isabel II.

Na propriedade de Buckingham, na lateral do palácio, é onde estão os Royal Mews, estábulos reais ativos, que também servem de museu que pode ser visitado todo o ano e onde podem ser vistas tanto as carruagens que são usadas nas cerimónias oficiais, como os cavalos. Ali o trabalho está dividido entre equipas. “Cada equipa tem um manager e tem à volta de sete a oito pessoas e depois existe uma equipa só de conservação e restauro das carruagens,” explica Pedro. As três equipas estão divididas pela equipa que era a da Rainha, e agora é do Rei, e era nesta que Pedro trabalhava, com os cavalos russos ou brancos, os Windsor Grey, que são assim denominados porque foram os cavalos que a Rainha Victoria começou a utilizar em Windsor. Manda o protocolo que sejam estes cavalos a puxar as carruagens do Rei. Todos os outros cavalos que vão puxar as carruagens dos membros juniores serão castanhos.

Existem mais duas equipas, que são de cavalos castanhos, os que eram utilizados por outros membros da família real ou por convidados. “O dia a dia começava às seis da manhã, havia um treino matinal até às sete e meia, depois havia uma paragem para pequeno almoço. Seguia-se um treino dos cavalos, seja em atrelado seja dentro do picadeiro ou nas ruas de Londres, até por volta das duas da tarde. O dia acabava por volta das quatro.”

Uma das cerimónias que acontecia com mais regularidade era o transporte de embaixadores, lembra Pedro. “Um embaixador quando chega a Londres tem de ir apresentar as suas credenciais ao Rei, neste caso, e a casa real faz a oferta de serem transportados da embaixada até ao Palácio de Buckingham nestas carruagens. Esta é a cerimónia mais comum.” Depois há que acrescentar ao trabalho dos cavaleiros e dos cavalos as visitas de Estado e a abertura do parlamento, entre outras.