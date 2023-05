O presidente do Parlamento considera importante que o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que esta sexta-feira se assinala, seja celebrado em todo o mundo onde o português é estudado e melhorado através da criação literária e artística.

Esta posição de Augusto Santos Silva consta de um vídeo divulgado esta sexta-feira e que foi gravado na quinta-feira, na Universidade de Varsóvia, onde participou numa conferência com alunos e professores de estudos portugueses na Polónia.

No mesmo vídeo, o presidente da Assembleia da República refere que no início desta semana, acompanhado de uma delegação parlamentar, visitou a Ucrânia, observando então que em Kiev também participou num encontro com estudantes e professores de português nesse país.

Celebramos hoje a Língua Portuguesa. A língua que une os 5 continentes, falada por cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a 5º mais utilizada a nível global. pic.twitter.com/bQ420u6CNZ — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) May 5, 2023

“A língua portuguesa, como todas as línguas, é um instrumento da paz, da comunicação, da criação, da expressão e da interação entre as pessoas e os povos. É por isso muito importante que o Dia Mundial da Língua Portuguesa seja celebrado em todo o mundo e não apenas em Portugal”, salientou o presidente da Assembleia da República.

Para Augusto Santos Silva, este dia deve ser celebrado onde a língua portuguesa é aprendida e estudada, e “onde é melhorada continuamente através da criação literária e artística que a usa como mataria prima”.

“Viva a língua portuguesa”, afirmou o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

Depois, numa mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter, Augusto Santos Silva acrescentou que a língua portuguesa “une os cinco continentes”, sendo falada por cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo”. “É a quinta [língua] mais utilizada a nível global”, completou.