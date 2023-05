Uma bebé recém-nascida foi deixada no “berço da vida” da sede da Cruz Vermelha de Bérgamo, em Itália. Foi a primeira vez que, em quatro anos, o local concebido para acolher bebés de forma anónima foi utilizado.

Noemi, que significa “doçura e alegria”, foi encontrada no berço às 17h00 de quarta-feira. Os funcionários da Cruz Vermelha italiana emocionaram-se quando, ao ouvirem o alarme tocar e ao abrirem a janela do equipamento, se depararam com uma menina a mexer-se, sem chorar.

“Movia um pouco a cabeça de um lado para o outro, mas estava tranquila”, explicou Antonella Matta, a funcionária que cuidou da menina e lhe deu o nome, citada no El Mundo.

Uma hora depois da descoberta, o alarme do “berço da vida” voltou a soar.

“Nasceu esta manhã, 3/5/2023, em casa. Só ela e eu, como nestes nove meses. Não posso ficar com ela mas desejo-lhe toda a sorte e felicidade do mundo. Um beijo da mãe. Confio-vos uma parte importante da minha vida, que certamente nunca irei esquecer”. Foi a mensagem escrita deixada pela mãe que, sem que ninguém se apercebesse, esperou junto à sede da Cruz Vermelha para se certificar que a menina era resgatada.

Vestida com um body e uma camisola cor-de-rosa, Noemi, que poderá ter origem sul-americana, “era linda e muito bem cuidada”. Antes de ser transportada para o hospital, onde se encontra bem de saúde e com 2,9 quilos, apresentava “sinais vitais perfeitos”.

Transferido há quatro anos do Convento Matris Domini, em Bérgamo, esta foi a primeira vez que o berço foi utilizado. Equipado com aquecimento e um estojo de primeiros socorros, o posto garante a proteção da criança. O anonimato da mãe é totalmente assegurado.

Na rede social Facebook, a Cruz Vermelha de Bérgamo partilhou o acontecimento, deixando uma mensagem de carinho à mãe de Noemi.

“Há algumas horas, um anjinho foi deixado no Berço da Vida, na sede da Cruz Vermelha em Bérgamo. O pequeno está bem e encontra-se no hospital. A mãe, para quem vai todo o nosso carinho e apoio, deixou um recado muito comovente. Os nossos funcionários ainda estão de lágrimas nos olhos. Confie em nós, querida mãe, cuidaremos do seu anjinho. Está em boas mãos”, pode ler-se na publicação.