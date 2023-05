Foi o próprio SIS que sugeriu ao gabinete de João Galamba que contactasse, também, os órgãos de investigação criminal (a Polícia Judiciária) para relatar o caso do computador que tinha sido levado por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministério. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, esta sexta-feira, e descarta a ideia de que as duas entidades fora contactadas em simultâneo – o SIS terá sido envolvido várias horas antes da PJ.

Citando fonte judicial, no momento em que Luís Neves, diretor da Judiciária, foi contactado pelo próprio João Galamba, que lhe relatou o que descreveu como sendo o roubo de um computador com informação classificada, o portátil já tinha sido recuperado pelo SIS. Essa recuperação foi feita por um agente do SIS que contactou diretamente Frederico Pinheiro, já depois das 23h de 26 de abril, poucos minutos depois do e-mail que este enviou para os serviços a manifestar disponibilidade para devolver o computador, tal como o Observador relevou em exclusivo.

Só na manhã seguinte, de dia 27 de abril, é que os inspetores da PJ se deslocaram à casa do ex-adjunto – e não sabiam que desde a noite anterior que o portátil já estava nas mãos do SIS. A Judiciária veio a apreender o computador junto do CEGER — a entidade que gere os sistemas informáticos do Governo a quem o SIS entregou o computador depois de um agente do SIS ter convencido o ex-adjunto de Galamba a entregar-lhe o equipamento.

João Galamba disse, na conferência de imprensa que fez no último sábado, que tinha acionado tanto o SIS como a PJ. Mas não revelou que, na realidade, o primeiro terá sido alertado várias horas antes do segundo – o que contraria aquilo que têm dito vários especialistas que se têm pronunciado sobre o caso e que defendem que a PJ devia ter sido o organismo mais indicado para ser contactado de imediato num caso como este.

Em declarações ao Observador, o advogado Paulo Saragoça da Matta não concorda com as conclusões do Conselho de Fiscalização do SIRP e é taxativo: “O SIS não podia ter recolhido aquele computador porque a lei impede que faça este trabalho de campo.”

“Aliás”, continua, “é inequívoco” que tal diligência é “um acto de polícia”. Isto porque “ninguém entregaria um PC do Estado a um ‘anónimo civil’ que encontrasse na rua”, sendo que “é irrelevante se o dr. Frederico Pinheiro entregou o computador voluntariamente ou não”, argumenta.

Para o penalista, “alguém sendo do SIS arrogou-se claramente de competências de uma autoridade e foi com essa perceção e nesse pressuposto que, certamente, o dr. Frederico Pinheiro entregou o computador”, afirma.