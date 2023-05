Living Van Gogh

Alfândega do Porto. A partir de 4 de maio, das 14h às 18h30. Bilhetes de 10€ a 14€.

Para entrar na mente de Vincent Van Gogh: chega à Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto, a experiência imersiva“Living Van Gogh”, que homenageia de forma transversal o pintor pós-impressionista, através de uma viagem pelo seu percurso e obra, que explora não só as pinturas do autor de “A Noite Estrelada”, como também as suas emoções e acontecimentos de vida. Tudo começa com “Immersiva Van Gogh” um espetáculo que leva o público a projeção a 360 graus de mais de 150 obras de Van Gogh — foi desenvolvido por Massimilliano Siccardi, artista visual itlaiano, que se estreia agora em Portugal. Seguem-se várias instalações interativas, da responsabilidade do atelier OCUBO, como a “Sinfonia dos Girassois”, que mistura música, esculturas luminosas grandes e efeitos de luz. A marcar o fim de vida do pintor, o poema “Última carta de Van Gogh a Théo”, de Al Berto. Com antestreia a 3 de maio, a experiência abre ao público no dia seguinte, 4. Bilhetes disponíveis online, com valores entre 10€ e 14€ — até 7 de maio, as entradas têm o valor único de 10€.

