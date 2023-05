É o coordenador do PSD na comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP e não poupa críticas àquela que tem sido a postura do Governo para com os pedidos dos deputados. Para Paulo Moniz, que foi o convidado desta semana do Cheque In, o podcast do Observador que passa em revista o que gravitou durante a semana em torno da TAP, estamos perante uma atitude que “roça prática comum noutros regimes que não de direito democrático”. Em causa está o que o PSD considera que tem sido uma ocultação deliberada de documentos por parte do Executivo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.