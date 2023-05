O município de Ishikawa, a cerca de 500 km de Tóquio, registou esta sexta-feira um terramoto com magnitude de 6.3 na escala shindo (o sistema de deteção da Agência de Meteorologia do Japão) e uma profundidade de 10 quilómetros. O impacto do fenómeno deu-se por volta das 06h42 (hora de Portugal continental). O aftershock teve uma magnitude de 4.

Segundo o jornal Japan Times, não há qualquer perigo de tsunami, apesar das ondas do mar poderem registar subidas inferiores a 20 centímetros.

A magnitude 6.3 #earthquake took place Near the West Coast Of #Honshu, #Japan at 05:42 UTC.

The depth was 10km. pic.twitter.com/D8atVfKL6h

