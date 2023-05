Os municípios da Figueira da Foz, Arganil, Coimbra, Góis, Lousã e Mortágua assinaram esta sexta-feira o contrato de realização do WRC Vodafone Rali de Portugal 2023 na região Centro, que vai estar na estrada na próxima sexta-feira.

A competição, que pontua para o mundial de ralis, incluiu este ano a Figueira da Foz, que vai receber a superespecial, algo que não acontecia há mais de duas décadas.

“A Figueira da Foz fez parte do velho rali, da tradição, e espero que a tradição se mantenha por muitos anos”, disse esta sexta-feira o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), Calos Barbosa, na assinatura dos contratos, citado numa publicação daquele município, onde decorreu a cerimónia de assinatura.

A superespecial vai realizar-se na sexta-feira, a partir das 19:00, com partida em frente ao edifício dos Paços do Concelho, efetuando cada piloto um percurso de 2,2 quilómetros, que abrange a zona do Forte da Figueira da Foz e o Parque das Gaivotas.

Os bilhetes para o público assistir em bancadas, que serão maioritariamente instaladas no Parque das Gaivotas, custam 27 euros, dos quais 90% revertem para a Câmara Municipal e 10% para o ACP.

A prova custa ao município da Figueira da Foz 300 mil euros, valor que pode ser reduzido de acordo com os patrocínios angariados no concelho, mais apoio logístico.

Também na próxima sexta-feira decorrem as passagens pelos concelhos de Lousã, Góis e Arganil, no distrito de Coimbra, e Mortágua, já no distrito de Viseu.

O Rali de Portugal arranca na quinta-feira ao início da noite, com a cerimónia de início na Porta Férrea da Universidade de Coimbra, e termina no domingo.