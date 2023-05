O presidente iraniano, Ebrahim Raisí, afirmou esta sexta-feira que os Estados Unidos e Israel são os “inimigos” do país, estatuto que não estende à Arábia Saudita, país com quem retomou em março relações diplomáticas, após sete anos sem laços formais.

“No auge da nossa disputa com a Arábia Saudita, o líder da revolução [ex-líder iraniano Ruhollah Khomeini] sempre enfatizou que não se deve esquecer que os principais inimigos são os Estados Unidos e Israel. Rejeitamos e não aceitamos que a Arábia Saudita seja considerada nossa inimiga”, disse numa entrevista à agência oficial de notícias síria Sana.

Riad e Teerão, líderes do eixo sunita e xiita no Médio Oriente, chegaram recentemente a acordo com a mediação chinesa para restabelecer relações, formalmente rompidas desde 2016, embora a rivalidade entre os dois remonte há décadas.

“Hoje [sexta-feira], os fatos ficaram claros para muitos países da região e a fobia do Irão de que falavam as agressões americanas e israelitas era apenas para semear o terror na região, essa é a máquina mediática maligna do inimigo”, defendeu Ebrahim Raisí.

Na entrevista, divulgada esta sexta-feira no final da visita à aliada Síria, o presidente iraniano falou ainda da existência de um “sistema global novo e diferente” com alinhamentos como a Organização de Cooperação de Xangai (SCO) ou a BRICS, tendo ambos têm como membros a Rússia, China e Índia.

“Por outro lado, a capacidade americana e ocidental diminui constantemente. O seu papel no mundo caiu, enfraqueceu e regrediu (…). Os Estados Unidos costumavam aterrorizar todos com o seu poderio militar”, afirmou Ebhrahim Raisí.