O ex-chanceler alemão Gerhard Schröder não tem direito a um gabinete no Bundestag, o parlamento alemão, deliberou um tribunal em Berlim esta quinta-feira. A decisão poderá acabar com uma longa polémica que se iniciou quando o ex-chanceler, muito criticado pela sua proximidade a Vladimir Putin, processou o parlamento alemão depois de lhe ter sido retirado o gabinete que tinha. Mas os juízes consideram que os gabinetes dados a ex-chanceleres não são um direito legal – apenas um prática de cortesia.

Segundo o Financial Times, o Tribunal Administrativo de Berlim considerou que “o queixoso não tem direito à cedência de um gabinete, incluindo o serviço do staff da chancelaria“. Não há nada na lei que obrigue o parlamento a ceder estes privilégios a Schröder nem a qualquer outro ex-chanceler, embora exista uma “prática consistente e contínua” de prestar essa cortesia. Na altura, o gabinete foi retirado a Schröder com a argumentação de que o ex-chanceler já não estava incumbido de quaisquer “deveres” perante o parlamento.

O coletivo de juízes também não acolheu os argumentos do advogado de Gerhard Schröder de que também ao abrigo do princípio do tratamento igualitário deveria ser disponibilizado aquele gabinete – já que isso é feito com outros ex-chanceleres. O Tribunal acrescentou, ainda, que o processo aberto por Schröder também tinha o alvo errado, porque quem atribui os gabinetes não é o Bundestag ou a República Federal da Alemanha mas, sim, os grupos parlamentares (neste caso, do partido de Schröder, o SPD).

Perante a indisponibilidade de Schröder para se distanciar de Vladimir Putin, nos meses após o início da invasão russa da Ucrânia, o SPD tentou expulsar Schröder do partido, mas um órgão interno determinou, em março último, que ele não violou qualquer princípio estatutário do partido. O ex-chanceler alemão demitiu-se do cargo de presidente do conselho de administração da russa Rosneft em maio de 2022 mas continua ligado à empresa russa que controla o gasoduto Nord Stream 2 (o gasoduto que foi danificado numa explosão, ou série de explosões, em setembro).