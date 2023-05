“Temos muito poucos exemplos ao longo da história em que a música mais popular foi a mais inovadora. Mas em nenhum outro género musical há tanta inovação”, defendeu o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, num debate em torno da relevância contemporânea do hip hop na cultura urbana, que ocorreu esta quinta-feira, 4 de maio, na Biblioteca do Palácio Galveias, no âmbito do festival Lisboa 5L.

O moderador foi António Contador, co-autor do documentário “Geraçon Rap” (1995) e do livro Ritmo e Poesia (1997), que acompanhou os primórdios do movimento hip hop na região de Lisboa; e o músico, escritor e agente Kalaf Epalanga, mais conhecido por ter sido um dos membros dos Buraka Som Sistema.

Assumindo um “papel de observador” sobre um “tema muito relevante e estimulante do ponto de vista intelectual”, Pedro Adão e Silva contou como, embora pertencesse à “classe média-alta de Lisboa”, descobriu o hip hop no início dos anos 90 graças a vários dos cruzamentos entre jazz e rap oriundos dos Estados Unidos da América, muitos dos quais serviram para “legitimar” a cultura hip hop. Os Beastie Boys, “três rapazes judeus de Nova Iorque”, e a colaboração marcante entre os Run-DMC e os Aerosmith, foram outros que contribuíram decisivamente para a sua introdução ao género.

