Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelaram este sábado que cerca de 46 milhões de resultados de exames médicos foram disponibilizados e consultados na aplicação e no portal SNS24 após um ano do início dessa possibilidade.

Em comunicado enviado à Lusa, aquela entidade refere que desde que arrancou a partilha de resultados de exames médicos via aplicação e portal do SNS, a 06 de maio de 2022, o número de laboratórios aderentes “aumentou progressivamente” .

Atualmente mais de 800 prestadores comunicam os resultados de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) através destes canais, referem.

“Cada vez mais andaremos com os nossos exames médicos connosco, no nosso telemóvel, evitando perdas de informação e a duplicação, quer tenham sido prescritos no público ou no privado”, realça no comunicado a presidente dos SPMS, Sandra Cavaca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A partilha de resultados por aquelas vias é, referem os SPMS “um passo fundamental para automatizar e acelerar procedimentos durante o atendimento nos cuidados de saúde primários”.

A prescrição de MCDT de forma eletrónica nos cuidados de saúde primários abrange, desde abril de 2022, as áreas como endoscopias gastrenterológicas, a medicina física e reabilitação, a pneumologia-imunoalergologia ou a radiologia.

Assim, através da aplicação e do portal SNS24 estão disponíveis resultados de TAC, colonoscopias, entre outros.

Segundo o texto, em pouco mais de um ano, já foram prescritas mais de 27 milhões de requisições eletrónicas, das quais mais de 90% foram totalmente desmaterializadas (sem papel).

O projeto irá avançar para outros âmbitos, nomeadamente para os exames realizados em meio hospitalar.

“Facilidade, rapidez, transparência e comodidade no acesso aos resultados dos exames médicos são mais-valias para profissionais de saúde e utentes”, destaca o texto.