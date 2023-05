Navio britânico bombardeado. Stop. Irão é o principal suspeito. Stop. Uma diplomata americana é desviada da nova função no Afeganistão para ser embaixadora no Reino Unido. Stop. Porque os EUA é que salvam sempre o mundo. Stop. Mesmo que uma embaixadora americana não tenha nada a ver com o assunto. Stop.

“A Diplomata” torna-se tão confusa (e pouco credível) tão depressa que resumir a premissa em telegramas parece simplificar bastante a história que está a ser um sucesso na Netflix – desde que se estreou, no final de abril, que ocupa um lugar do top 3 um pouco por todo o mundo. Há motivos para isso? A resposta é dupla: sim e não. Depende do que estivermos à procura numa série.

Debora Cahn é a criadora do projeto. Tem no currículo “Os Homens do Presidente” e “Segurança Nacional” (da qual foi produtora executiva), de onde retirou claramente elementos, como a malinha a tiracolo que Carrie Mathison arrastava para todo o lado. No entanto, quanto mais fora da caixa e inovador um guião tenta ser, maior é o risco de se espalhar ao comprido. Não podemos dizer que “A Diplomata” dá uma queda aparatosa, mas é como aquelas modelos que torcem um pé quando estão a meio de um desfile e vão mais três metros a coxear até conseguirem recuperar.

