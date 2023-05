É o primeiro livro de An Yu publicado em Portugal. Nascida em Pequim, a autora lá viveu até seguir para estudar e trabalhar em Londres, Nova Iorque e Paris. Porco Assado (no original, Braised Pork, 2020) é o seu primeiro romance, a que se seguiu Ghost Music (2022). Neste momento, a autora, que vive em Hong Kong, escreve para publicações como The Sunday Times, The Wall Street Journal ou Los Angeles Review.

No centro da narrativa, temos Jia Jia. Logo à cabeça do livro, eis o seu marido morto na banheira, e ei-la a encontrá-lo. Minutos antes, tinham tomado o pequeno-almoço juntos, e ele preparava as malas para mais uma viagem. Termina assim um casamento opressivo, sem amor, e inicia-se uma busca. Para Jia Jia, será difícil esquecer o desenho a lápis encontrado ao lado do cadáver. A imagem perturba, mas a vida continua. Livre do casamento, começa uma jornada entre a auto-descoberta e a descoberta do mundo. Um pouco mais adiante na narrativa, lá está ela nos cumes do Tibete, em lugares cuja existência há pouco desconhecia.

Jia Jia, sendo o foco do enredo, é ainda o elemento que possibilita, na narrativa, a inclusão de outros, mais abrangentes do ponto de vista geográfico e cultural: é que, para além das paisagens do Tibete, ainda há a atmosfera da China urbana, a procura da novidade, o desconcerto de uma vida ainda por resolver. O casamento aparecerá quase como bloqueio temporário à vida, e a morte do marido como desbloqueio necessário a que a vida se catapulte para a procura e para respostas.

