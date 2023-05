Seis ativistas do grupo antimonarquia “Republic”, entre os quais o dirigente, Graham Smith, foram detidos este sábado de manhã, em Londres, quando se preparavam para protestar contra a coroação do rei Carlos III, revelaram os organizadores do protesto.

A polícia deteve “seis dos nossos organizadores e apreendeu centenas de cartazes” com o slogan “Not my King” (“Não o meu rei”), disse à agência AFP um porta-voz do grupo “Republic”.

Centenas de apoiantes do grupo, que pretende substituir a monarquia britânica por uma república, com um chefe de Estado eleito, reuniram-se em Trafalgar Square, no percurso da procissão para a coroação de Carlos III.

Graham Smith, líder do grupo republicano, estava a distribuir faixas aos manifestantes em Trafalgar Square quando foi detido pela polícia, segundo noticiou o jornal The Guardian. No local, um grupo da Aliança dos Movimentos Republicanos Europeus questionou um polícia sobre as detenções. “Eles estão presos. Fim de conversa”, disse apenas um oficial, segundo um vídeo publicado na conta de Twitter.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested – police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

Separadamente, 13 membros do grupo Just Stop Oil foram detidos e levados pela polícia na alameda The Mall, segundo avançou a AFP.

Para já a polícia britânica só confirmou a detenção de sete pessoas, “por suspeita de ofensas, incluindo violação da paz e conspiração para causar perturbação pública perto da coroação”.

A responsável de Direitos Humanos do Reino Unido já se pronunciou sobre as detenções desta manhã, que descreveu como “extremamente alarmantes”. “Isto é algo que esperava ver em Moscovo, não Londres. Os protestos pacíficos permitem que os indivíduos responsabilizem as figuras no poder”, afirmou Yasmine Ahmed.