Depois de meses de preparação minuciosa, o Rei Carlos III e a rainha Camila foram coroados este sábado na Abadia de Westminster. Durante a cerimónia de coração, que durou cerca de duas horas, houve um detalhe que chamou a atenção: as cores azul e amarela das carpetes, que lembram a bandeira da Ucrânia, em guerra há mais de um ano.

Nos vários vídeos e fotos captados durante a cerimónia, o amarelo da carpete do palco da coroação e o azul da carpete onde o coro cantava não passaram despercebidos, um detalhe celebrado por Kiev como um sinal de apoio face à invasão russa.

Nas contas oficiais do Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano e o Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) partilharam um vídeo da coroação, destacando a escolha das cores.

Do mesmo modo, várias personalidades do Reino Unido destacaram esta escolha. Presente na coroação, a dama Melinda Simmons, embaixadora britânica para a Ucrânia, disse ter-se emocionado ao ver aquelas cores a cobrir a abadia. “Vi a Ucrânia ali e por um minuto perdi a compostura”, admitiu numa publicação nas redes sociais. Também Hamish de Bretton-Gordon, ex-comandante britânico da NATO, apontou numa publicação no Twitter que a bandeira ucraniana esteve em destaque no “coração” de Westminster.

Apesar das semelhanças, o Palácio de Buckingham já veio dizer que as cores não foram escolhidas para representar a bandeira nacional ucraniana. “Foi uma feliz coincidência”, assumiu um porta-voz do palácio ao jornal The Telegraph. Segundo a mesma fonte, foram escolhidas para contrastar com as vestes do Rei Carlos III e da rainha Camila.

As referências à Ucrânia

Se as carpetes foram apenas uma “feliz coincidência”, não foram as únicas referências à Ucrânia durante a cerimónia de coroação. A presença no evento da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, acompanhada do primeiro-ministro, Denis Shmyhal, é prova disso.

Já no dia anterior, os dois representantes tinham sido recebidos no palácio de Buckingham pela família real britânica. A primeira-dama ucraniana teve a oportunidade de se encontrar com a homóloga norte-america, Jill Biden, e com a princesa de Gales, que partilhou uma fotografia do momento na conta oficial de Twitter.

À publicação de Kate, Jill Biden respondeu garantindo que os Estados Unidos apoiam a Ucrânia e, coincidência ou não, chegou este sábado à cerimónia de coroação num vestido azul escuro, acompanhada por uma das netas, Finnegan Biden, de amarelo.