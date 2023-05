Conduz o carro número 13 e azar não lhe tem faltado. Não têm sido dias felizes para António Félix da Costa na Fórmula E e o E-Prix de Berlim acabou com o saldo de uma desistência e um quinto lugar que, apesar de tudo, soube a pouco. Para recuperar as boas sensações que o levaram a vencer na África do Sul esta época, o piloto regressava ao Mónaco, onde ganhou em 2021 na última volta, naquela que era a nona corrida do Mundial e ia em busca de ser feliz novamente.

“Estamos perante uma das melhores corridas do ano, sem dúvida. A Fórmula E adequa-se muito ao Mónaco e a este circuito. São corridas espetaculares, com mudanças constantes na liderança – exatamente o que os fãs adoram. Tive a sorte de vencer no Mónaco anteriormente. Voltar agora como piloto da Porsche é fantástico”, comentou o Félix da Costa antes do E-Prix.

“Cada volta é um prazer nesta pista histórica. Todos nós temos muita sorte de ter a oportunidade de correr aqui todos os anos na Fórmula E. O que eu mais gosto no Mónaco é a rica história da corrida. Além disso, são inúmeros os grandes nomes que se imortalizaram na lista de vencedores aqui. Acho tudo isso incrivelmente fascinante”.

Era então uma boa oportunidade para o português tentar marcar pontos que o ajudassem escalar na classificação liderada pelo outro piloto da Porsche, Pascal Wehrlein, com 100 pontos. Félix da Costa chegava ao Mónaco no sexto lugar com 68.

Os resultados obtidos na última sessão de treinos livre não foram animadores para ambos os pilotos da Porsche. Félix da Costa somou o 17.º tempo, enquanto que Pascal Wehrlein anotou a 14.ª melhor marca. Ao longo da qualificação, as dificuldades continuaram para ambos. O português integrou o grupo A, mas o décimo lugar não lhe permitiu seguir para as eliminatórias que decidem a pole-position. No grupo B, o alemão também não conseguiu chegar à fase decisiva fruto de um sétimo lugar.

A primeira posição da grelha de partida parecia que ia ficar para Sacha Fenestraz (Nissan) que bateu Jake Hughes (Neom McLaren) na final, mas o corredor francês utilizou mais energia do que o permitido na volta que lhe deu a vitória na qualificação, o que fez com que fosse o britânico a ficar com a P1.

António Félix da Costa partia assim do 19.º lugar, zona desfavorável para chegar ao topo. Ainda assim, o piloto tinha a vantagem de estar habituado a vir de trás para a dianteira da corrida. Este ano, apenas por uma vez, em São Paulo, o português saiu dentro do top-10. O arranque não foi fulgurante, embora, aos poucos, o Porsche tenha começado a subir posições. Nas primeiras sete voltas das 29 do E-Prix do Mónaco, o português levava oito ultrapassagens e estava no 11.º lugar, o que se refletia na energia despendida pelo carro.

A resistir à utilização do attack mode, o português acabou por entrar nos pontos onde estava confortavelmente instalado. Na frente, Nick Cassidy (Envision Racing), vencedor da corrida anterior, em Berlim, subiu oito lugares em relação à posição de partida e comandou durante grande parte do tempo. Quando o neozelandês liderava, António Félix da Costa teve um furo no carro que o obrigou a ir à box, caindo de novo para o 19.º lugar.

A sete voltas do fim, Dan Ticktum (NIO 333 Racing) e Maximilian Günther (Maserati MSG) chocaram, obrigando à entrada do safety car para que o carro do alemão fosse retirado e abria-se uma janela de oportunidade para Félix da Costa subir alguns lugares. Ainda assim, o piloto da Porsche não conseguiu melhorar a posição em pista de forma considerável no arranque e terminou em 16.º. Nick Cassidy não largou o primeiro lugar até ao fim e conquistou 25 pontos que o levam a assumir a liderança do campeonato.