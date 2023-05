Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Passaram 437 dias desde que as tropas russas invadiram o território ucraniano, em fevereiro do ano passado. Este sábado ficou marcado pela notícia de que um escritor russo ultra-nacionalista ficou ferido num alegado ataque com bomba a um carro onde viajava.

Estes são os principais acontecimentos que marcaram as últimas horas:

A Ucrânia abateu um míssil hipersónico russo Kinzhal, usando um sistema Patriot norte-americano. Segundo o comandante Mykola Oleshchuk, da Força Aérea, o momento aconteceu no início desta semana.

Zakhar Prilepin, um dos mais conhecidos escritores nacionalistas na Rússia, foi ferido por uma bomba alegadamente colocada num carro onde viajava. O Kremlin já veio culpar a Ucrânia e o Ocidente pelo alegado ataque.

No mais recente relatório sobre a guerra na Ucrânia o Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que seis regiões russas, a península da Crimeia e 21 cidades cancelaram as celebrações do Dia da Vitória (do Exército Vermelho sobre a Alemanha Nazi,), a 9 de maio, alegando motivos de segurança.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano, anunciou esta tarde que 45 defensores de Azovstal foram libertados após vários meses em cativeiro russo.

O líder do grupo de mercenários Wagner divulgou um documento no qual pede ao ministro da Defesa russo para entregar as posições da companhia militar privada em Bakhmut aos combatentes do líder da Chechénia. Yevgeny já tinha anunciado uma retirada para o dia 10 de maio.

Tamila Tasheva, representante permanente da Crimeia junto ao Presidente ucraniano, afirmou que vários políticos ocidentais estão a aconselhar Kiev a não avançar com os planos para recuperar este território, receando uma retaliação russa.