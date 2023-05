O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, elogiou neste sábado os resultados da experiência portuguesa de prevenção e luta contra a droga e criticou o caminho diferente seguido na América Latina com elevados índices de criminalidade e destruição de democracias.

Esta análise foi feita por Gustavo Petro no final de uma reunião com o primeiro-ministro português, António Costa, em São Bento, que começou com cerca de duas horas de atraso.

“Portugal seguiu já há 20 anos uma via muito diferente na luta contra a droga em relação à Colômbia e às Américas. Aqui há uma alternativa que queremos avaliar e que pode ser seguida pelos nossos povos, tendo em vista uma mudança. Em Portugal, não está criminalizada, o que não significa que seja legalizada”, apontou o chefe de Estado colombiano.

De acordo com Gustavo Petro, em Portugal “há uma forte política de saúde pública, com resultados que apontam para uma redução da criminalidade e do consumo de drogas”.

“É um êxito relativo a partir de um caminho que não é o da criminalização, enquanto na América Latina só se conhecem fracassos. Fracassos que se traduzem num milhão de mortos, em dez milhões de presos nos Estados Unidos, numa destruição democrática, que é evidente por exemplo no Haiti, e no fortalecimento de organizações criminosas com exércitos privados, controlo territorial e populacional”, disse.

Gustavo Petro afirmou mesmo que essas organizações “têm fortes vínculos com o poder político em muitos dos Estados das Américas” e provocam “uma violência que é a mais alta do mundo”.

É altamente provável que haja mais mortes em resultado da clandestinidade associada ao narcotráfico nas Américas do que hoje, neste dia, na guerra da Ucrânia”, referiu.

Na sua intervenção, o chefe de Estado colombiano manifestou também interesse em aprofundar a cooperação com Portugal na área das energias renováveis, considerando que a Colômbia pode ser exportadora para o Panamá e, depois, para os Estados Unidos.

Com António Costa ao seu lado, defendeu também que Portugal pode contribuir para a paz na Colômbia, advogando que o conflito tem um caráter local, relacionado com a propriedade territorial e a economia ilícita.

Gustavo Petro está em Portugal, este sábado e este domingo, em visita de trabalho, a convite do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocação que se insere “numa perspetiva comum de aprofundamento das excelentes relações entre os dois países”.

De acordo com a nota divulgada pela Presidência da República, hoje à noite o chefe de Estado português “oferecerá um jantar em honra do Presidente Gustavo Petro no Palácio da Cidadela em Cascais”.

Gustavo Petro, economista, ex-guerrilheiro e antigo senador, que se destacou na oposição de esquerda na Colômbia, foi eleito Presidente em junho do ano passado e tomou posse em agosto.

Em março deste ano, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram com o Presidente da da Colômbia na 28.ª Cimeira Ibero-Americana, em Santo Domingo, República Dominicana. Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que um dos encontros bilaterais que teve à margem da cimeira foi com o Presidente da Colômbia e adiantou na altura a possibilidade de Gustavo Petro fazer uma visita a Portugal, “não envolvendo necessariamente a política de Estado”.

Costa quer colaborar com Colômbia na energia, alimentação e combate à droga

O primeiro-ministro considerou hoje que se abrem novas oportunidades de colaboração entre Portugal e a Colômbia nas energias renováveis, na presença de empresas nacionais do setor agroalimentar e sobre a política aplicada ao consumo de drogas.

Estas três áreas de cooperação bilateral foram identificadas por António Costa após ter recebido o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que se atrasou quase duas horas na sua chegada a São Bento.

Na sua breve intervenção perante os jornalistas, o primeiro-ministro português referiu que, ao longo dos últimos anos, a Colômbia tem acolhido investimento de várias empresas portuguesas nas áreas da energia, construção e distribuição alimentar.

“Queremos continuar a incrementar o nosso relacionamento político e económico com a Colômbia. Vemos uma enorme oportunidade no desenvolvimento do esforço conjunto para apoiar a transição energética, não apenas com as energias renováveis, mas também no que respeita ao hidrogénio verde e outras moléculas verdes”, frisou.

De acordo com o líder do executivo português, “estão abertas as oportunidades para incrementar as relações económicas bilaterais”.

“Seguimos com grande interesse o compromisso do Presidente Gustavo Petro com a paz total na Colômbia e com o desenvolvimento inclusivo de todo o território do país”, indicou.