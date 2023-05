O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, vai estar em Portugal entre este sábado e domingo, em visita de trabalho, a convite do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo uma nota publicada hoje no sítio oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet, “a deslocação do Presidente Gustavo Petro a Portugal insere-se numa perspetiva comum de aprofundamento das excelentes relações entre os dois países”.

“No domingo, dia 7 de maio, terá lugar, no Palácio Nacional de Belém, um encontro entre os dois chefes de Estado, onde serão abordados e desenvolvidos assuntos da agenda bilateral entre a Colômbia e Portugal, bem como matérias referentes à atualidade internacional”, lê-se na mesma nota.

Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir hoje em Londres à cerimónia de coroação do monarca do Reino Unido, Carlos III, regressando em seguida a Lisboa.

De acordo com a nota divulgada pela Presidência da República, neste sábado à noite o chefe de Estado português “oferecerá um jantar em honra do Presidente Gustavo Petro no Palácio da Cidadela em Cascais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Gustavo Petro, economista, ex-guerrilheiro e antigo senador, que se destacou na oposição de esquerda na Colômbia, foi eleito Presidente em junho do ano passado e tomou posse em agosto.

Em março deste ano, os chefes de Estado de Portugal e da Colômbia estiveram juntos na 28.ª Cimeira Ibero-Americana, em Santo Domingo, República Dominicana, em que também participou o primeiro-ministro português, António Costa.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que um dos encontros bilaterais que teve à margem da cimeira foi com o Presidente da Colômbia e adiantou na altura a possibilidade de Gustavo Petro fazer uma visita a Portugal, “não envolvendo necessariamente a política de Estado”.