Um já está, o outro fica à espera: Moreirense vence Estrela da Amadora e regressa à Primeira Liga um ano depois

Os lisboetas abriram o marcador ainda na primeira parte, com Ronaldo a estrear-se a marcar pelo Estrela com um pontapé em jeito já na grande área (37′). O Moreirense reagiu já na segunda parte e por intermédio de Alan, o jogador que Paulo Alves até se preparava para substituir: com dois golos em quatro minutos (59′ e 62′), ambos através de um pontapé cruzado descaído na esquerda, o avançado deu a volta ao marcador e deixou a equipa a um passo da subida à Primeira Liga.

O xeque-mate do Moreirense parecia ter aparecido a 20 minutos do fim, altura em que João Reis viu cartão vermelho direto por tentar agredir Gonçalo Franco e Sérgio Vieira também foi expulso, deixando o Estrela da Amadora com menos um elemento e sem o treinador no banco. O futebol, porém, é impossível de prever: praticamente no primeiro lance depois da expulsão, João Silva apareceu ao segundo poste a responder a um livre cobrado na direita e empatou a partida (74′), provocando uma explosão de alegria no Estádio José Gomes.