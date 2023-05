Era a partida mais ingrata, era também um possível encontro de redenção entre aquilo que foi e aquilo que podia ter sido a Final Four da Liga dos Campeões para o Benfica. À semelhança do que tinha acontecido na última temporada, quando não conseguiram uma vantagem importante frente ao Barcelona num encontro que foi quase perfeito até aos últimos minutos, os encarnados voltaram a cair nas meias-finais frente a uma equipa espanhola, neste caso o Palma Futsal. A entrada não foi boa, a reação apareceu, a frustração tornou-se ainda maior com o empate de Arthur em cima do último segundo que, após revisão do VAR, acabou por ser anulado. Mesmo sendo superior em várias fases do encontro, o regresso a uma final ficou adiado.

“O Benfica foi, de longe, a melhor das três equipas. Não tiro o mérito à vitória do Palma mas fomos quem quis mais do jogo. Padecemos de um critério diferente para as duas equipas. Sofremos um golo de grande penalidade, uma expulsão e um golo anulado. Fazermos o que fizemos até ao fim, a obrigar o Palma a sofrer, é de uma equipa que, em pouco tempo, está a criar uma identidade diferente. Garanto que esta equipa vai começar a ganhar estas competições de uma forma clara e evidente. Cada vez mais nos sentimos melhor equipa e mais capazes. Fomos a melhor equipa das três e uma das equipas teve muita dificuldade em conviver com isso”, comentou no final da partida o técnico Mário Silva, que falou também do jogo seguinte.

“As derrotas dificilmente fortalecem alguma coisa. Temos de saber trabalhar em cima delas e perceber o que podemos retirar de cada uma. Do ponto de vista emocional, quando não conseguimos ser competentes o suficiente para conseguir outro resultado que não a vitória, temos uma capacidade diferente de gerir as emoções. Quando sentimos que não nos foi permitido atingir esse resultado, é sempre mais difícil explicar isso a estes jogadores, que se entregaram nos 40 minutos, até ao fim, e que não nos foi permitido ir a prolongamento”, destacou, já na projeção da partida para o terceiro e quarto lugares.

Pela quarta vez consecutiva desde a vitória no então Pavilhão Atlântico contra o Inter FS em 2010, o Benfica iria discutir “apenas” uma presença no pódio. Em 2011 perdeu com o Kairat Almaty nas grandes penalidades, em 2016 ganhou nos penáltis ao Pescara, na última época venceu de forma confortável o ACCS Paris de Ricardinho (5-2). No plano teórico, o duelo com o Anderlecht, belgas que ainda não tinham perdido esta temporada mas que foram goleados nas meias-finais pelo Sporting (7-1), seria semelhante a esse jogo com os franceses. Apesar da má primeira parte, foi isso que aconteceu. E o Benfica, sendo uma equipa triste em campo que não conseguia disfarçar a desilusão da derrotas nas meias, teve o final (possível) feliz. “Não nos foi permitido levar outra, vamos lutar até ao fim por esta medalha”, dizia Mário Silva durante um desconto de tempo no segundo tempo. Foi isso que aconteceu, com essa viragem de mentalidade ao intervalo.

Os minutos iniciais mostraram um encontro que foi quase um espelho dos estados de emoção que vinham de sexta-feira, com o Benfica a demorar muito a “entrar” na quadra e a mostrar o que sabe fazer e o Anderlecht apostado em limpar a má imagem deixada nos 20 minutos iniciais com o Sporting. Chishkala, na sequência de um canto de Bruno Coelho, fez de primeira o 1-0 (6′) mas os belgas, que antes e depois acertaram no poste, não baixaram os braços e chegaram ao empate também de bola parada por Gréllo (17′). A seguir ao intervalo tudo mudou e o bis de Chishkala (24′) acabou por ser um “desbloqueador” do jogo, com Diego Nunes a aumentar pouco depois num lance individual 1×1 (27′) e Arthur a fazer o 4-1 num lance em que apareceu isolado após corte do guarda-redes Leo Gugiel (30′). Roncaglio ainda reduziu antes da entrada em ação do 5×4 com guarda-redes avançado (33′) e Gréllo marcou o 4-3 (39′) mas o resultado ficaria por aí.