Abílio Morgado, ex-presidente do Conselho de Fiscalização do SIRP e militante do PSD, censura a ativação do SIS e diz que a mesma não respeita a lei que rege os serviços de informações. Esta opinião tem sido praticamente unânime entre especialistas em serviços de informações e juristas, o que deixa o atual Conselho de Fiscalização liderado pela ex-ministra Constança Urbano de Sousa e pelo ex-secretário de Estado Mário Belo Morgado ainda mais isolado.

Morgado classifica como “asnático” o caso da intervenção do SIS e deixa críticas duras ao parecer de legalidade do atual do Conselho de Fiscalização do SIRP: “pretender justificar o que todos sabem ou intuem ser injustificável é estultícia [sinónimo de estupidez] ou obstinada irresponsabilidade.”

Num artigo de opinião escrito no DN, o ex-líder do Conselho de Fiscalização do SIRP diz que o SIS foi “acionado para uma peculiar operação que nunca ele deveria ter concretizado” e que o próprio serviço “deveria ter começado por recusar, precisamente em nome do princípio da legalidade, garante da conformação da sua atuação aos ditames do Estado de direito democrático.”

Contestando os argumentos do Governo, que defende a ativação do SIS se justifica para proteger a informação classificada (essencialmente, documentos do processo de reestruturação da TAP) que estava no computador do ex-adjunto de João Galamba, Abílio Morgado diz mesmo que os pormenores do contacto do agente D. com Frederico Pinheiro, revelados aqui pelo Observador, são “per se uma invocação de um determinado estatuto de poder, contendo uma carga de pressão e intimidação que condiciona a estabilidade anímica e a autonomia de vontade de quem é contactado”.

Morgado classifica como “cândida” a visão de legalidade dos processos do SIS manifestada pelo atual Conselho de Fiscalização do SIRP e diz que o SIS deve “reconhecer” o “erro” que cometeu. Essa será “uma atitude nobre e eticamente fundada, como, acima de tudo, nos tempos conturbados que correm na vida pública nacional, uma postura de franqueza, honestidade e transparência”.