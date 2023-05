Eram seis equipas portuguesas em oito possíveis. Vieram os quartos-de-final, vieram as meias, a lista foi reduzindo, mas as equipas lusas ficaram. E no final — na final — ficaram duas! Uma final 100% portuguesa, com FC Porto e AD Valongo a lutar pelo título de melhor equipa de hóquei em patins da Europa. Uma coisa é certa: o campeão vai ser nosso, num momento marcante para o desporto nacional e que a Rádio Observador vai acompanhar, numa Emissão Especial Desporto que pode ouvir aqui.

A partir das 15h00, vai ter o relato em direto a partir do Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, com a voz de João Pedro Vieira. A ele, junta-se nos comentários o ex-treinador do OC Barcelos e ex-selecionador nacional José Querido, que vai analisar toda a partida em direto. A coordenação da emissão especial fica a cargo do jornalista André Maia.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.