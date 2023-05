É um crime que está a chocar Itália. Um homem de nacionalidade albanesa, Taulant Malaj, é suspeito de matar a filha Gessica, de 16 anos, após esta se ter colocado à frente da mãe, Tefta, para tentar evitar que o pai a matasse. De acordo com o canal estatal italiano RAI, o alegado crime ocorreu em Torremaggiore, na região de Fuggia.

Terá sido às 2 da manhã deste domingo que o homem de 45 anos, que é padeiro, entrou em casa onde morava com a mulher e com a filha. A companheira de Taulant Malaj estaria acompanhada por um homem de 51 anos, Massimo de Santis, dono de um bar.

De acordo com a Sky News, Taulant Malaj terá ficado furioso e terá matado Massimo de Santis com recurso a uma arma branca. Depois, o homem de 45 anos terá tentado matar a mulher, mas a filha ter-se-á posto em frente da mãe. A adolescente terá sido baleada pelo pai, acabando por morrer a caminho do hospital.

A mulher de 39 anos, que, segundo a RAI, sofria de violência doméstica, terá conseguido fugir e chamar a polícia, mas terá sido agredida pelo companheiro. Neste momento, Tefta está internada em estado grave no hospital de Foggia.

Após o duplo homicídio, o homem de nacionalidade albanesa gravou um vídeo com o cadáver do alegado amante da mulher e com o corpo da filha. O vídeo está a circular nas redes sociais, mas o autarca de Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, apelou a que quem o receba o apague imediatamente. “Convido a todos ao silêncio e ao respeito pelas almas dos concidadãos mortos”, disse, citado pela Sky News.

A polícia italiana deteve o homem, quando este já tinha abandonado a casa onde morava com a filha e a mulher. Estaria à procura de outro filho, este com cinco anos.