Ainda não foi divulgada a identidade do atirador que matou pelo menos oito pessoas, incluindo crianças, disparando indiscriminadamente sobre as pessoas que estavam num centro comercial em Allen, no Texas (EUA). Porém, a ABC News revela que, depois do tiroteio que acabou com a polícia a abater o suspeito, o FBI esteve na casa dos pais onde este homem, na casa dos 30 anos, sempre viveu.

A informação da ABC News é que os agentes da autoridades que fizeram um raid à casa onde vivia o suspeito levaram com eles um tradutor, já que segundo a informação disponível trata-se de um cidadão com ascendência hispânica (latino-americana). A família terá sido interrogada ao longo de várias horas e os agentes saíram da casa com uma caixa.

FBI agents took evidence from a home in Northeast Dallas where suspect in Allen Premium Outlets shooting recently lived with his parents. Neighbors say he was quiet and always acted unusual. The FBI questioned family for hours. @wfaa pic.twitter.com/uN8OStxiQZ — Rebecca Lopez (@rlopezwfaa) May 7, 2023

Segundo as informações transmitidas por vizinhos à reportagem da ABC News, o homem era alguém que habitualmente “não passava confiança a ninguém” no bairro – o seu Dodge Charger cinzento estava quase sempre estacionado à porta da casa e o próprio costumava caminhar pelas ruas, sozinho, com um capuz, exibindo um comportamento “algo estranho”, disseram os vizinhos. “Não falava com ninguém”, acrescentam.

Nos últimos meses, os vizinhos terão notado que o carro esteve estacionado à porta da casa menos tempo do que era habitual. Tanto que alguns vizinhos se recordam de pensar que talvez tivesse saído de casa dos pais.

Não foi revelada a profissão do homem – se é que tinha alguma – mas alguns vizinhos apontam que era frequente ver o suspeito vestido com uma farda de segurança. Nunca foi visto com armas, porém.

O suspeito foi abatido nas imediações de um centro comercial depois de ter saído do seu carro e começado a disparar sobre quem seguia no passeio. Foram colocados vídeos nas redes sociais, filmados por câmaras instaladas em automóveis de automobilistas que rapidamente fugiram do local. As imagens mostravam o homem a disparar dezenas de tiros só nos curtos segundos registados nesses vídeos.

Nessas mesmas imagens mostra-se um homem corpulento, vestido todo de preto e armado com pelo menos uma arma automática. Outras imagens surgidas nas redes sociais mostram o atirador morto no chão, depois de abatido pela polícia, onde é visível uma tatuagem na mão.

O suspeito acabou por ser abatido por um agente da polícia que estava a passar ali perto, para outra emergência, e dirigiu-se para o local depois de ter ouvido os primeiros tiros.